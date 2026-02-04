Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe’nin 2024 yılında İspanyol ekibi Sevilla’dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli kulübe veda etti. Edinilen bilgiye göre, taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sonlandırdı.

TFF 'YE BİLDİRİLDİ

Sarı-lacivertli yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşme fesih evraklarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sistemine işledi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Geçen sezon boyunca Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri, yer aldığı 78 karşılaşmada 38 gol altmış, 6 asist yapmıştı.