Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri kararı!

Fenerbahçe'nin FCSB deplasmanı öncesinde açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco, Youssef En-Nesyri için olumlu sözler söyledi. İlave olarak da genç antrenör, Youssef En-Nesyri'ye ihtiyacı olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN YOUSSEF EN-NESYRİ KARARI

Mücadele hakkında konuşan Domenico Tedesco, "Takım içerisinde güzel bir hava var. Takım bu maça hazır. Tribüne gelen 3 bin taraftarımızı gururlandırmak istiyoruz. 7 maç oynadık lig bazında ve bugün de son maç. İlk 8 için ufak bir şansımız var, az da olsa elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Yüksek motivasyona sahibiz. Kolay maç olmayacak. Rakibimiz de ilk 24 için her şeyi yapacak. Çağlar çok iyi durumda. Düzenli olarak antrenman yaptı, hiç antrenman kaçırmadı. Youssef En-Nesyri de Afrika Uluslar Kupası'nda oynamadı, 1 haftasında rahatsızdı. Önümüzdeki maçlarda ona ihtiyacımız var. Youssef En-Nesyri geri döndüğü için mutluyum." dedi.