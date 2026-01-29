Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri kararı!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri süreci netlik kazandı. Halihazırdaki transfer tekliflerini değerlendirmeyen Youssef En-Nesyri, an itibarıyla Fenerbahçe'de kaldı ve Domenico Tedesco'dan da geçer not aldı.

29.01.2026
29.01.2026
Fenerbahçe'nin FCSB deplasmanı öncesinde açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco, Youssef En-Nesyri için olumlu sözler söyledi. İlave olarak da genç antrenör, Youssef En-Nesyri'ye ihtiyacı olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN YOUSSEF EN-NESYRİ KARARI

Mücadele hakkında konuşan Domenico Tedesco, "Takım içerisinde güzel bir hava var. Takım bu maça hazır. Tribüne gelen 3 bin taraftarımızı gururlandırmak istiyoruz. 7 maç oynadık lig bazında ve bugün de son maç. İlk 8 için ufak bir şansımız var, az da olsa elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Yüksek motivasyona sahibiz. Kolay maç olmayacak. Rakibimiz de ilk 24 için her şeyi yapacak. Çağlar çok iyi durumda. Düzenli olarak antrenman yaptı, hiç antrenman kaçırmadı. Youssef En-Nesyri de Afrika Uluslar Kupası'nda oynamadı, 1 haftasında rahatsızdı. Önümüzdeki maçlarda ona ihtiyacımız var. Youssef En-Nesyri geri döndüğü için mutluyum." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

YOUSSEF EN-NESYRI İLE HANGİ TAKIMLAR İLGİLENİYORDU?
Juventus, Al Nassr ve Everton; Fenerbahçe ile temaslarda bulunmuş ama Faslı golcü süreci veto etmişti.
