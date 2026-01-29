Menü Kapat
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Victor Osimhen etkisi: Domenico Tedesco'dan çarpıcı rapor!

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları devam ederken, Domenico Tedesco'dan da Victor Osimhen örneği geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yeni forvet için Victor Osimhen profilini öne çıkardı.

Fenerbahçe'de Victor Osimhen etkisi: Domenico Tedesco'dan çarpıcı rapor!
Burak Ayaydın
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 21:03
29.01.2026
29.01.2026
saat ikonu 21:03

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun forvet listesi, 'pres' kavramı üzerinden şekillendi. Esasen ise Domenico Tedesco, Fenerbahçe için Victor Osimhen kritiğini yaptı.

Fenerbahçe'de Victor Osimhen etkisi: Domenico Tedesco'dan çarpıcı rapor!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER PLANLAMALARINDA VICTOR OSIMHEN DETAYI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kulübün yeni forveti için Victor Osimhen minvalinde bir hamle istedi! Halihazırdaki kadronun daha da tempolu oynamasını tasarlayan Domenico Tedesco, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri sonrasındaki forvet için 'pres' kavramına odaklandı. Ayrıca da genç çalıştırıcı; yönetime sunduğu raporda, yeni atlet forvetle birlikte tüm oyun kurgusunun daha agresif bir yapıya bürünebileceğini belirtti.

Fenerbahçe'de Victor Osimhen etkisi: Domenico Tedesco'dan çarpıcı rapor!

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY'DA YENİ BİR SEVİYE BELİRLEMİŞTİ

Mauro Icardi sonrasında seviyeyi daha da yukarı çıkaran Victor Osimhen, Galatasaray'ın ön bölgedeki baskısını artırmış ve sarı kırmızılıları sürpriz zaferlere taşımıştı.

Fenerbahçe'de Victor Osimhen etkisi: Domenico Tedesco'dan çarpıcı rapor!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER PLANLAMALARINI ETKİLEYEN VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana toplam 60 maça çıkan Victor Osimhen; 50 gol atıp, 8 de asist yapmıştı. Ayrıca da 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız, son lig şampiyonluğunda başroldeki isim olmuştu.

Fenerbahçe'de Victor Osimhen etkisi: Domenico Tedesco'dan çarpıcı rapor!

FENERBAHÇE SIDIKI CHERIF'E YÖNELMİŞTİ

Domenico Tedesco'nun raporunu gözeten Fenerbahçe yönetimi, 19 yaşındaki Fransız golcü Sidiki Cherif ile anlaşmaya varmış ve kulübü Angers ile bonservis pazarlıklarına başlamıştı.

Fenerbahçe'de Victor Osimhen etkisi: Domenico Tedesco'dan çarpıcı rapor!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY VE VICTOR OSIMHEN ARASINDA KAÇ YILLIK SÖZLEŞME VAR?
Sarı kırmızılılar, yetenekli forvetle 2029 yazına kadar anlaşma yapmıştı.
