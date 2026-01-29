Fenerbahçe'de Victor Osimhen etkisi: Domenico Tedesco'dan çarpıcı rapor!

Kategoriler
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun forvet listesi, 'pres' kavramı üzerinden şekillendi. Esasen ise Domenico Tedesco, Fenerbahçe için Victor Osimhen kritiğini yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kulübün yeni forveti için Victor Osimhen minvalinde bir hamle istedi! Halihazırdaki kadronun daha da tempolu oynamasını tasarlayan Domenico Tedesco, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri sonrasındaki forvet için 'pres' kavramına odaklandı. Ayrıca da genç çalıştırıcı; yönetime sunduğu raporda, yeni atlet forvetle birlikte tüm oyun kurgusunun daha agresif bir yapıya bürünebileceğini belirtti.
Mauro Icardi sonrasında seviyeyi daha da yukarı çıkaran Victor Osimhen, Galatasaray'ın ön bölgedeki baskısını artırmış ve sarı kırmızılıları sürpriz zaferlere taşımıştı.
Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana toplam 60 maça çıkan Victor Osimhen; 50 gol atıp, 8 de asist yapmıştı. Ayrıca da 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız, son lig şampiyonluğunda başroldeki isim olmuştu.
Domenico Tedesco'nun raporunu gözeten Fenerbahçe yönetimi, 19 yaşındaki Fransız golcü Sidiki Cherif ile anlaşmaya varmış ve kulübü Angers ile bonservis pazarlıklarına başlamıştı.