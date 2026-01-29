Trabzonspor'da Fatih Tekke'den yerli golcü hamlesi!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yeni gözdesi Umut Nayir oldu. Esasen ise Paul Onuachu ile aynı stilde bir oyun oynayabilecek forvet isteyen Fatih Tekke, an itibarıyla Umut Nayir'i ön plana çıkardı ve Trabzonspor yönetimi de görüşmelere başladı.

TRABZONSPOR'DA UMUT NAYİR TRANSFERİ

Trabzonspor, Umut Nayir transferi için Konyaspor'a takas önerisinde bulundu ve Kazeem Olaigbe ile Rayyan Baniya'yı önerdi! Halihazırdaki teklife olumlu yaklaşan Konyaspor, bordo mavililere bir miktar para ödemeyi ve sonraki satıştan pay vermeyi de kabul etti.

TRABZONSPOR'UN SÜRPRİZ HAMLESİ UMUT NAYİR'İN PERFORMANSI

Konyaspor ile bu sezon 21 maça çıkan Umut Nayir, 8 gol ile 4 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Ayrıca da 32 yaşındaki deneyimli forvetin, Anadolu ekibiyle 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunuyordu.