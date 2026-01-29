Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den yerli golcü hamlesi!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den sürpriz bir transfer raporu geldi. Halihazırda Paul Onuachu üzerinden oyunu kurgulayan Fatih Tekke, şimdi de Trabzonspor adına Umut Nayir kritiğini başlattı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den yerli golcü hamlesi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 20:09

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yeni gözdesi Umut Nayir oldu. Esasen ise Paul Onuachu ile aynı stilde bir oyun oynayabilecek forvet isteyen Fatih Tekke, an itibarıyla Umut Nayir'i ön plana çıkardı ve Trabzonspor yönetimi de görüşmelere başladı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den yerli golcü hamlesi!

TRABZONSPOR'DA UMUT NAYİR TRANSFERİ

Trabzonspor, Umut Nayir transferi için Konyaspor'a takas önerisinde bulundu ve Kazeem Olaigbe ile Rayyan Baniya'yı önerdi! Halihazırdaki teklife olumlu yaklaşan Konyaspor, bordo mavililere bir miktar para ödemeyi ve sonraki satıştan pay vermeyi de kabul etti.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den yerli golcü hamlesi!

TRABZONSPOR'UN SÜRPRİZ HAMLESİ UMUT NAYİR'İN PERFORMANSI

Konyaspor ile bu sezon 21 maça çıkan Umut Nayir, 8 gol ile 4 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Ayrıca da 32 yaşındaki deneyimli forvetin, Anadolu ekibiyle 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den yerli golcü hamlesi!

Sıkça Sorulan Sorular

UMUT NAYİR İSTANBUL DEVLERİNDE OYNADI MI?
Bir dönem milli takımda da şans bulan Umut Nayir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin formalarını da giymişti.
