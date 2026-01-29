Ademola Lookman imzayı atıyor: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe!

Ademola Lookman resmen Fenerbahçe'ye imza atıyor. Halihazırda Galatasaray ve Fenerbahçe tarafından uzun zamandır gözetilen Ademola Lookman, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.

ADEMOLA LOOKMAN FENERBAHÇE'YE İMZA ATIYOR

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe geldi! Ademola Lookman sürecini adım adım ilerleten Fenerbahçe, 28 yaşındaki hücumcu ile tüm şartlarda anlaştı ve kulübü Atalanta ile de son aşamaya geçti. Diğer taraftaysa Galatasaray, Ademola Lookman transferinde istediği sonucu alamamış oldu.

ADEMOLA LOOKMAN'IN FENERBAHÇE'DEN ALACAĞI MAAŞ DA BELLİ OLDU

Fenerbahçe ve Ademola Lookman, yıllık 8 milyon Euro civarlarında bir maaşla söz kesti! Ayrıca da Fenerbahçe, Ademola Lookman için Atalanta'nın istediği bonservis miktarına en fazla yaklaşan takım oldu.

FENERBAHÇE'YE İMZA ATACAK OLAN ADEMOLA LOOKMAN'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin yakın zamanda transferini duyuracağı Ademola Lookman, bu sezon Atalanta ile 19 maça çıkmış ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da Nijeryalı yıldızın, Atalanta ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyordu.