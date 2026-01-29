Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Ademola Lookman imzayı atıyor: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun zamandır transfer etmek istediği Ademola Lookman, an itibarıyla Süper Lig'deki tercihini yaptı. Esasen ise yıldız hücumcu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasından sarı lacivertlileri seçti ve transferde söz kesildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ademola Lookman imzayı atıyor: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 19:01

Ademola Lookman resmen Fenerbahçe'ye imza atıyor. Halihazırda Galatasaray ve Fenerbahçe tarafından uzun zamandır gözetilen Ademola Lookman, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.

Ademola Lookman imzayı atıyor: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe!

ADEMOLA LOOKMAN FENERBAHÇE'YE İMZA ATIYOR

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe geldi! Ademola Lookman sürecini adım adım ilerleten Fenerbahçe, 28 yaşındaki hücumcu ile tüm şartlarda anlaştı ve kulübü Atalanta ile de son aşamaya geçti. Diğer taraftaysa Galatasaray, Ademola Lookman transferinde istediği sonucu alamamış oldu.

Ademola Lookman imzayı atıyor: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe!

ADEMOLA LOOKMAN'IN FENERBAHÇE'DEN ALACAĞI MAAŞ DA BELLİ OLDU

Fenerbahçe ve Ademola Lookman, yıllık 8 milyon Euro civarlarında bir maaşla söz kesti! Ayrıca da Fenerbahçe, Ademola Lookman için Atalanta'nın istediği bonservis miktarına en fazla yaklaşan takım oldu.

Ademola Lookman imzayı atıyor: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe!

FENERBAHÇE'YE İMZA ATACAK OLAN ADEMOLA LOOKMAN'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin yakın zamanda transferini duyuracağı Ademola Lookman, bu sezon Atalanta ile 19 maça çıkmış ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da Nijeryalı yıldızın, Atalanta ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyordu.

Sıkça Sorulan Sorular

ADEMOLA LOOKMAN İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDENECEK?
Fenerbahçe'nin, 35-40 milyon Euro civarlarında bir yatırım gerçekleştirmesi bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçeli Jhon Duran'a Avrupa devinden resmi teklif!
Arda Güler büyük tepki göstermişti: Real Madrid'de teknik direktör sürprizi!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.