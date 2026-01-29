Fenerbahçeli Jhon Duran'a Avrupa devinden resmi teklif!

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Jhon Duran için Juventus devreye girdi. İtalya devi, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen yetenekli forvet için Al Nassr ile resmen masaya oturdu.

FENERBAHÇELİ JHON DURAN İTALYA'YA TRANSFER OLUYOR

Youssef En-Nesyri ile anlaşamayan Juventus, şimdi de Fenerbahçe'nin diğer golcüsü Jhon Duran'a yöneldi! Ayrıca da siyah beyazlılar, 22 yaşındaki Kolombiyalı için Al Nassr'a kiralama teklifi sundu ve satın alma opsiyonunu da anlaşmaya ekledi. Menajeri aracılığıyla süreçten haberdar edilen Jhon Duran, sürpriz hamleye olumlu yaklaştı.

JHON DURAN'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de sezonun büyük bir bölümünde düzenli oynayamayan Jhon Duran, şu ana kadar sarı lacivertliler ile 21 maça çıkmış ve 5 gol ile 3 asistlik skor üretmişti.