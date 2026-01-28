Fenerbahçe'de forvet için son 2 aday: Transferde ters köşe!

Kategoriler
Fenerbahçe'de yeni golcü olarak, Kolo Muani ve Ange-Yoan Bonny isimleri ön plana çıktı. Esasen ise Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'den memnun olmayan Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde Kolo Muani ve Ange-Yoan Bonny için temaslarda bulundu.
Tottenham'da yeterince süre alamayan ve Fransa ile 2026 Dünya Kupası'na katılmak isteyen Kolo Muani, Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıralara yerleşti! Halihazırda İngiliz ekibindeki kiralık sözleşmesini sonlandırmaya olumlu yaklaşan Kolo Muani, Fenerbahçe için en önemli opsiyonlardan biri olarak belirlendi.
Fenerbahçe'nin transferde öncelik verdiği bir diğer yıldız da Ange-Yoan Bonny oldu! Uzun zamandır yeni bir forvet arayan Fenerbahçe yönetimi; Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk'ten sonra, Interli Ange-Yoan Bonny'yi de takibe aldı.
27 yaşındaki Kolo Muani, bu sezon Tottenham ile 23 maça çıkmış ve 2 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı. Diğer taraftaysa 22 yaşındaki Ange-Yoan Bonny, Inter ile 26 karşılaşmada boy göstermiş ve 6 kez fileleri havalandırıp, 6 defa da gol pası vermişti.