Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de forvet için son 2 aday: Transferde ters köşe!

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk'ten sonra, forvet listesi için bambaşka bir durum oluştu. Zira Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk süreçlerinden istediğini alamayan Fenerbahçe yönetimi, an itibarıyla Kolo Muani ve Ange-Yoan Bonny'ye yöneldi.

Fenerbahçe'de forvet için son 2 aday: Transferde ters köşe!
Burak Ayaydın
28.01.2026
28.01.2026
Fenerbahçe'de yeni golcü olarak, Kolo Muani ve Ange-Yoan Bonny isimleri ön plana çıktı. Esasen ise Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'den memnun olmayan Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde Kolo Muani ve Ange-Yoan Bonny için temaslarda bulundu.

Fenerbahçe'de forvet için son 2 aday: Transferde ters köşe!

FENERBAHÇE'DE FORVET İÇİN SÜRPRİZ İKİ ADAYDAN BİRİ: KOLO MUANI!

Tottenham'da yeterince süre alamayan ve Fransa ile 2026 Dünya Kupası'na katılmak isteyen Kolo Muani, Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıralara yerleşti! Halihazırda İngiliz ekibindeki kiralık sözleşmesini sonlandırmaya olumlu yaklaşan Kolo Muani, Fenerbahçe için en önemli opsiyonlardan biri olarak belirlendi.

Fenerbahçe'de forvet için son 2 aday: Transferde ters köşe!

FENERBAHÇE'DE KOLO MUANI İLE BİRLİKTE ANGE-YOAN BONNY HAMLESİ

Fenerbahçe'nin transferde öncelik verdiği bir diğer yıldız da Ange-Yoan Bonny oldu! Uzun zamandır yeni bir forvet arayan Fenerbahçe yönetimi; Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk'ten sonra, Interli Ange-Yoan Bonny'yi de takibe aldı.

Fenerbahçe'de forvet için son 2 aday: Transferde ters köşe!

FENERBAHÇE'NİN YENİ GOLCÜ ADAYLARI VE PERFORMANSLARI

27 yaşındaki Kolo Muani, bu sezon Tottenham ile 23 maça çıkmış ve 2 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı. Diğer taraftaysa 22 yaşındaki Ange-Yoan Bonny, Inter ile 26 karşılaşmada boy göstermiş ve 6 kez fileleri havalandırıp, 6 defa da gol pası vermişti.

Sıkça Sorulan Sorular

INTER ANGE-YOAN BONNY'Yİ NEREDEN TRANSFER ETTİ?
İtalya devi, Fransız golcü için Parma'ya 23 milyon Euro bonservis ödemişti.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
