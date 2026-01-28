Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de N'Golo Kante kararı: Transferdeki bonservis konusu netleşti!

Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi netleşmeye başladı. Fenerbahçe yönetimi, N'Golo Kante transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a bonservis ödemeye karar verdi.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante kararı: Transferdeki bonservis konusu netleşti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 18:50

Fenerbahçe'de N'Golo Kante için yeni bir planlama yapıldı. Halihazırda N'Golo Kante ile hızlıca imza aşamasına geçmek isteyen Fenerbahçe, Al Ittihad'a bonservis ödemeye karar verdi.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante kararı: Transferdeki bonservis konusu netleşti!

FENERBAHÇE'DE N'GOLO KANTE TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer görüşmeleri yaptığı N'Golo Kante, Süper Lig devine 'evet' demiş ama kulübü Al Ittihad süreci zora sokmuştu! Ardından ise halihazırdaki kontratı gelecek yaz bitecek olan N'Golo Kante de Suudi Arabistan temsilcisine olumsuz tavır takınırken, Fenerbahçe yönetimi de flaş transfer için resmen gözünü kararttı! Zira sarı lacivertli yöneticiler, Al Ittihad'ın istediği bonservis konusuna olumlu yaklaştı ve N'Golo Kante transferini bitirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante kararı: Transferdeki bonservis konusu netleşti!

FENERBAHÇE'DEN N'GOLO KANTE TRANSFERİ İÇİN 8 MİLYON EURO BONSERVİS

N'Golo Kante'yi ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, 34 yaşındaki N'Golo Kante için yaklaşık 8 milyon Euro bonservis ödeyecek! Ayrıca N'Golo Kante'nin de Al Ittihad yönetimine rest çektiği günlerde, Suudi Arabistan temsilcinin bu teklifi kabul etmesi ve Fransız orta sahanın ayrılığına onay vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante kararı: Transferdeki bonservis konusu netleşti!

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ TRANSFERİ N'GOLO KANTE'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde imza attırmak istediği N'Golo Kante; bu sezon Al Ittihad ile 25 maça çıkmış ve 2197 dakikalık sürede, 2 gol ile 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE BAŞKA TRANSFER OLACAK MI?
Süper Lig devi, ayrıca yıldız bir forvet takviyesi için de çalışmalar gerçekleştiriyor.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Jhon Duran vedası: Transferde son aşama!
Galatasaray Manchester City deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
#Spor
#Spor
