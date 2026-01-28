Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray Manchester City deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçında Manchester City'ye konuk oluyor. Temsilcimizin kritik mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Manchester City deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 18:05

Galatasaray, bu gece saat 23.00 itibarıyla Manchester City ile karşılaşacak. İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in düdük çalacağı müsabaka, temsilcimizin gruptan çıkma yolunda son sınavı olacak.

Galatasaray Manchester City deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

MANCHESTER CITY-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Ake, O'Reilly, Nunes, Reijnders, Silva, Cherki, Foden, Haaland.

https://x.com/ManCity/status/2016436298525950028?s=20

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen.

Galatasaray Manchester City deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY MANCHESTER CITY DEPLASMANINDA KADROSUNU GENİŞ TUTTU

Temsilcimiz; Wilfried Singo'nun da takıma dönmesiyle, İngiltere'deki maça geniş bir kadroyla gitmişti. Esasen ise Galatasaray'da; yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla, statü gereği bugünkü karşılaşmada oynayamayacak.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2016254895817642381?s=20

İLKAY VE SANE İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı mücadele edecek. İlave olarak da bu sezon başında sarı kırmızılı takıma katılan İlkay; 2016'da transfer olduğu Manchester City'de, 2 farklı dönemde (2016-2023, 2024-2025) 8 sezon forma giymişti. Ayrıca Sane de İngiliz devinde; 2016-2020 yılları arasında 4 sezon top koştururken, son olarak ise iki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşamıştı.

Galatasaray Manchester City deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY TARİHİNE GEÇEBİLİR

Victor Osimhen; Manchester City'ye karşı skor yapması durumunda, sarı kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak! Halihazırda Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız forvet; şu ana kadar çıktığı 12 Avrupa kupası maçında, 12 gol atmıştı.

Galatasaray Manchester City deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

PEP GUARDIOLA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK 8 HESABI

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada; 13 puan toplayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, an itibarıyla 11. sırada yer alıyor! Ayrıca da Manchester City; Galatasaray'a karşı kazansa bile, averajla ilk 8 dışında kalabilir.

Galatasaray Manchester City deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'DA PLAY-OFF KRİTİĞİ

Temsilcimiz Galatasaray; bugün İngiltere'de kaybetse dahi, yüksek ihtimalle ilk 24 takım içinde yer alacak ve Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabına dahil olacak.

Galatasaray Manchester City deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Temsilcimiz, an itibarıyla 324.3 milyon Euroluk oyuncu yatırımına sahip durumda.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray, Pape Gueye transferini bitiriyor! Sözleşmenin detaylarını duyurdular
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Cimbom'u yıkacak felaket senaryosu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.