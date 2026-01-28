Galatasaray Manchester City deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, bu gece saat 23.00 itibarıyla Manchester City ile karşılaşacak. İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in düdük çalacağı müsabaka, temsilcimizin gruptan çıkma yolunda son sınavı olacak.

MANCHESTER CITY-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Ake, O'Reilly, Nunes, Reijnders, Silva, Cherki, Foden, Haaland.

https://x.com/ManCity/status/2016436298525950028?s=20

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen.

GALATASARAY MANCHESTER CITY DEPLASMANINDA KADROSUNU GENİŞ TUTTU

Temsilcimiz; Wilfried Singo'nun da takıma dönmesiyle, İngiltere'deki maça geniş bir kadroyla gitmişti. Esasen ise Galatasaray'da; yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla, statü gereği bugünkü karşılaşmada oynayamayacak.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2016254895817642381?s=20

İLKAY VE SANE İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı mücadele edecek. İlave olarak da bu sezon başında sarı kırmızılı takıma katılan İlkay; 2016'da transfer olduğu Manchester City'de, 2 farklı dönemde (2016-2023, 2024-2025) 8 sezon forma giymişti. Ayrıca Sane de İngiliz devinde; 2016-2020 yılları arasında 4 sezon top koştururken, son olarak ise iki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşamıştı.

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY TARİHİNE GEÇEBİLİR

Victor Osimhen; Manchester City'ye karşı skor yapması durumunda, sarı kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak! Halihazırda Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız forvet; şu ana kadar çıktığı 12 Avrupa kupası maçında, 12 gol atmıştı.

PEP GUARDIOLA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK 8 HESABI

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada; 13 puan toplayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, an itibarıyla 11. sırada yer alıyor! Ayrıca da Manchester City; Galatasaray'a karşı kazansa bile, averajla ilk 8 dışında kalabilir.

GALATASARAY'DA PLAY-OFF KRİTİĞİ

Temsilcimiz Galatasaray; bugün İngiltere'de kaybetse dahi, yüksek ihtimalle ilk 24 takım içinde yer alacak ve Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabına dahil olacak.