Galatasaray, Pape Gueye transferini bitiriyor! Sözleşmenin detaylarını duyurdular

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, orta saha bölgesine dünyada ses getirecek hamleyi yaptı. Noa Lang ve Asprilla transferleriyle gövde gösterisi yapan Cimbom, Villarreal’in Senegalli yıldızı Pape Gueye ile her konuda anlaştı. İtalyan basını tarihi transferin maliyetini ve sözleşme süresini duyurdu. İşte detaylar...

Kış transfer döneminde kadrosuna dünya çapındaki yetenekleri katan Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Pape Gueye transferinde mutlu sona yaklaştı.

Galatasaray, Pape Gueye transferini bitiriyor! Sözleşmenin detaylarını duyurdular

OYUNCU CEPHESİ TAMAM

İspanyol ekibi Villarreal ile yapılan görüşmelerde büyük bir mesafe kat eden sarı-kırmızılılar, Senegalli yıldızı ikna etmeyi başardı. Noa Lang ve Yaser Asprilla hamleleriyle kış transfer dönemine damga vuran Cimbom, orta saha kurgusunun eksik parçasını İspanya’da buldu.

Galatasaray, Pape Gueye transferini bitiriyor! Sözleşmenin detaylarını duyurdular

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre; Galatasaray, 27 yaşındaki ön libero ile 2030 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak bakması, transferin önündeki en büyük engeli kaldırdı.

Galatasaray, Pape Gueye transferini bitiriyor! Sözleşmenin detaylarını duyurdular

VİLLARREAL İLE BONSERVİS PAZARLIĞI

İspanyol ekibiyle yapılan görüşmelerde ödeme planı ve bonuslar üzerindeki pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Gueye için Galatasaray’ın reddedilemeyecek bir paket sunduğu ve transferin an meselesi olduğu belirtiliyor.

Galatasaray, Pape Gueye transferini bitiriyor! Sözleşmenin detaylarını duyurdular

İSTİKRAR ABİDESİ

Bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Senegalli yıldız, Villarreal formasıyla tam 22 resmi maçta görev alarak sahada kaldığı 1552 dakika boyunca takımın savunma sigortası oldu. Skora 2 gol ve 1 asistlik katkı da sağlayan Gueye, sadece savunma direnciyle değil, hava hakimiyeti ve oyun kurma becerisiyle de La Liga'nın en komple orta sahaları konumunda yer alıyor.

Galatasaray, Pape Gueye transferini bitiriyor! Sözleşmenin detaylarını duyurdular
#Futbol
#Spor
