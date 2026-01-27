Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor: En-Nesyri gidiyor, 75 milyonluk yıldız golcü geliyor!

Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe, transfer piyasasını sarsacak dev bir hamleye hazırlanıyor.

75 MİLYONLUK YILDIZ

Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, forvet hattında köklü bir değişime gitme kararı alarak rotayı İngiltere’ye kırdı. Hedefteki ismin Manchester City’nin Mısırlı yıldızı Omar Marmoush olduğu öğrenildi.

DEV OPERASYON GİZLİCE YÜRÜTÜLÜYOR

Göztepe beraberliği sonrası moralleri toparlamak isteyen Kanarya, Avrupa Ligi'ndeki FCSB maçına odaklanmış durumda. Gol yollarında daha hareketli ve bitirici bir isim isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, arka planda dev bir transfer operasyonu yürütüyor. İngiliz basınından gelen bilgilere göre; Sarı-lacivertli kurmaylar, Mısırlı yıldızın şartlarını sormak için kulübüyle ilk teması kurdu.

MANCHESTER CİTY İLE KİRALAMA GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Forvet hattına dünya çapında bir ismi takviye etmeye hazırlanan yönetim, Marmoush’u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında tam 75 milyon Euro bedelle Eintracht Frankfurt’tan City’ye transfer olan ancak Guardiola'nın sisteminde beklediği süreleri bir türlü bulamayan 26 yaşındaki golcü, düzenli oynayabileceği bir takıma sıcak bakıyor.

AVRUPA DEVLERİ PUSUDA

Bu dev operasyonda Fenerbahçe'nin yalnız olmadığı öğrenildi. Marmoush için Bayern Münih, Tottenham ve Aston Villa gibi devlerin de devrede olduğu biliniyor.

YENİ SALAH OLARAK TANINIYOR

Eintracht Frankfurt’ta sergilediği performansla "yeni Salah" benzetmeleri yapılan Mısırlı yıldız, hızı ve bitiriciliğiyle tanınıyor. 26 yaşındaki futbolcunun Manchester City ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon City formasıyla toplam 17 maçta 483 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, kısıtlı süresine rağmen 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak kalitesini kanıtladı.