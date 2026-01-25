Galatasaray Yaser Asprilla'nın maaşını açıkladı!

Galatasaray'da Yaser Asprilla transferi de resmiyet kazandı. Süper Lig devi, 22 yaşındaki Kolombiyalı için bilgilendirmede bulundu.

GALATASARAY'DAN YASER ASPRILLA TRANSFERİ İÇİN KAP BİLDİRİMİ

"Profesyonel futbolcu Yáser Esneyder Asprilla Martínez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."