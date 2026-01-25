Menü Kapat
Galatasaray'dan Ali Koç'a yönelik sert açıklama! 'Bu ülkenin sporu senden bıktı'

Galatasaray, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında Bebek Otel'de yaşandığı iddia edilen diyalogla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılardan Ali Koç'a yönelik yapılan sert açıklamada, "Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan Ali Koç'a yönelik sert açıklama! 'Bu ülkenin sporu senden bıktı'
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında Bebek Otel'de yaşandığı iddia edilen diyalog, gündemine bomba gibi düşmüştü. Gazeteci İbrahim Seten yaptığı açıklamada, Ali Koç'un Okan Buruk'a parmak sallayarak sert ifadeler kullandığını belirtmişti. Seten, "Ali Koç, Okan Buruk'a parmak sallayarak bir şey söylüyor. Onun söylediği şeyi benim tekrar etmeme terbiyem müsaade etmez. 'Senin de sıran gelecek' şeklinde tehdit ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan Ali Koç'a yönelik sert açıklama! 'Bu ülkenin sporu senden bıktı'

GALATASARAY'DAN ALİ KOÇ'A YÖNELİK SERT AÇIKLAMA

Ali Koç ile Okan Buruk arasında yaşandığı iddia edilen diyaloğun gündem olmasının ardından konuyla ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nden açıklama geldi.

Galatasaray'dan Ali Koç'a yönelik sert açıklama! 'Bu ülkenin sporu senden bıktı'

Sarı-kırmızılılar, "Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!" başlığıyla yayımladığı açıklamada, "Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü'ne yapılmıştır. Ve bu tehdidin sahibi Ali Koç, Türk sporu için gerçek tehdit, Türkiye'deki kardeşlik ortamı için bekâ sorunudur." ifadelerine de yer verildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçmişte futbola adaleti, şeffaflığı, temizliği getireceğiz diye konuşanların gerçek yüzü bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un, teknik direktörümüz Okan Buruk’u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır.

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin mensubu olmanın verdiği gücü ve güveni fütursuzca sağa sola saldırmakla kullanan bu “Ali kıran baş kesen”in yaptığının ne ilk ne son olacağı açıkça bellidir.

Bu arsız davranış, bugün Galatasaray Spor Kulübü üzerine oynanmak istenen kirli projeyi kimin kurgulamaya çalıştığını bizlere açıkça göstermektedir.

Galatasaray’ı sahada yenemeyip, bu başarısızlık yüzünden koltuğunu kaybeden bu şahıs, görevi bırakınca ailesinin sahip olduğu güçle, kulübümüzün yürüyüşünü engellemek için çalışmaktadır.

Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır.

Ve bu tehdidin sahibi Ali Koç, Türk sporu için gerçek tehdit, Türkiye’deki kardeşlik ortamı için bekâ sorunudur.

Bu şahsın perde arkasından yapmaya çalıştıklarına karşı Okan Buruk’un sonuna kadar yanında olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Sağlıklı bir insanın sosyal ortamda yapmaması gereken hareketleri sürekli tekrar eden bu patolojik vakanın hangi etki altında olduğu ve gerçekleştirmeye çabaladığı sinsi planları hemen araştırılmalıdır.

Bu şahsın en kısa sürede kontrol altına alınması için Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz.

Ve bugün kendisine net bir şekilde soruyoruz:

Ali Koç;

Sen Koç Holding’i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun?

Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun?

Sen kendini hakikaten ne zannediyorsun?"

https://x.com/GalatasaraySK/status/2015415764635840690

