Fenerbahçe'de Omar Marmoush sesleri! Sarı-lacivertliler transfer harekatını başlattı

Trendyol Süper Lig'de maç eskiğiyle lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan ve bu sezon şampiyonluğa ulaşarak 12 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, kadrosunu Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ile güçlendirmişti. Öte yandan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao ve İrfan Can Eğribayat ile yollar ayrılmıştı.

EN-NESYRI, JUVENTUS YOLCUSU

Fenerbahçe'de takımdaki geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Faslı golcü Youssef En-Nesyri oldu. Serie A ekiplerinden Juventus'un, En-Nesyri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve her iki takımın bu transfer için anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Transferin tamamlanması için En-Nesyri'nin son kararı beklenirken Fenerbahçe de Faslı golcünün ayrılığının ardından oluşacak boşluğu doldurmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE'DE MARMOUSH SESLERİ

Fenerbahçe'nin, En-Nesyri'nin olası ayrılığının ardından forvet hattına yapmayı planladığı takviye için gözünü Premier Lig'e çevirdiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Manchester City'de forma giyen Mısırlı forvet Omar Marmoush'u gündemine aldığı iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerin, transfer listesinin ilk sıralarında olduğu belirtilen Marmoush'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola'nın da 26 yaşındaki oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi.

BU SEZON İSTEDİĞİ SÜRELERİ BULAMADI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Eintracht Frankfurt'tan Manchester City'ye transfer olan Omar Marmoush, ilk yarım sezonunda 20'i ilk 11'de olmak üzere 25 maçta forma giyerken 8 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

Bu sezonun geride kalan bölümünde 5'i ilk 11'de olmak üzere 17 maçta süre bulabilen Marmoush, bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer gündemine aldığı Marmoush ile Avrupa'dan birçok takım da ilgileniyor. Marmosuh'un Fenerbahçe'ye transferinin kolay olmadığı ifade edilirken sarı-lacivertlilerin tüm şartlarını zorlayacağı bildirildi.

MARMOUSH'UN ALTERNATİFİ ASLLANI

Fenerbahçe'de forvet transferi için ilk gündem Omar Marmoush olsa da sarı-lacivertliler Marmoush transferinin gerçekleşmemesi halinde sıkıntı yaşamamak için alternatif isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Fisnik Asslani'yi de gündemine alan sarı-lacivertlilerin, Alman ekibine oyuncunun şartlarını sorduğu belirtildi.

Uzun boyuyla birlikte hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken 23 yaşındaki Kosovalı forvet için 30 milyon euro talep ediliyor. Oyuncuya, Almanya'nın dev kulübü Bayern Münih'in de ilgi gösterdiği ifade edildi.