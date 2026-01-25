Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Fenerbahçe'de Omar Marmoush sesleri! Sarı-lacivertliler transfer harekatını başlattı

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, forvet hattına dünya çapında ses getirecek bir ismi transfer etmek istiyor. Youssef En-Nesyri'nin olası ayrılığında bu bölgede sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerin, Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Mısırlı yıldız golcü Omar Marmoush'u gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Omar Marmoush sesleri! Sarı-lacivertliler transfer harekatını başlattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.01.2026
11:23
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
11:23

Trendyol Süper Lig'de maç eskiğiyle lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan ve bu sezon şampiyonluğa ulaşarak 12 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, kadrosunu Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ile güçlendirmişti. Öte yandan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao ve İrfan Can Eğribayat ile yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de Omar Marmoush sesleri! Sarı-lacivertliler transfer harekatını başlattı

EN-NESYRI, JUVENTUS YOLCUSU

Fenerbahçe'de takımdaki geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Faslı golcü Youssef En-Nesyri oldu. Serie A ekiplerinden Juventus'un, En-Nesyri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve her iki takımın bu transfer için anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Transferin tamamlanması için En-Nesyri'nin son kararı beklenirken Fenerbahçe de Faslı golcünün ayrılığının ardından oluşacak boşluğu doldurmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'de Omar Marmoush sesleri! Sarı-lacivertliler transfer harekatını başlattı

FENERBAHÇE'DE MARMOUSH SESLERİ

Fenerbahçe'nin, En-Nesyri'nin olası ayrılığının ardından forvet hattına yapmayı planladığı takviye için gözünü Premier Lig'e çevirdiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Manchester City'de forma giyen Mısırlı forvet Omar Marmoush'u gündemine aldığı iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerin, transfer listesinin ilk sıralarında olduğu belirtilen Marmoush'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Omar Marmoush sesleri! Sarı-lacivertliler transfer harekatını başlattı

İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola'nın da 26 yaşındaki oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi.

BU SEZON İSTEDİĞİ SÜRELERİ BULAMADI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Eintracht Frankfurt'tan Manchester City'ye transfer olan Omar Marmoush, ilk yarım sezonunda 20'i ilk 11'de olmak üzere 25 maçta forma giyerken 8 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

Bu sezonun geride kalan bölümünde 5'i ilk 11'de olmak üzere 17 maçta süre bulabilen Marmoush, bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer gündemine aldığı Marmoush ile Avrupa'dan birçok takım da ilgileniyor. Marmosuh'un Fenerbahçe'ye transferinin kolay olmadığı ifade edilirken sarı-lacivertlilerin tüm şartlarını zorlayacağı bildirildi.

Fenerbahçe'de Omar Marmoush sesleri! Sarı-lacivertliler transfer harekatını başlattı

MARMOUSH'UN ALTERNATİFİ ASLLANI

Fenerbahçe'de forvet transferi için ilk gündem Omar Marmoush olsa da sarı-lacivertliler Marmoush transferinin gerçekleşmemesi halinde sıkıntı yaşamamak için alternatif isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Fisnik Asslani'yi de gündemine alan sarı-lacivertlilerin, Alman ekibine oyuncunun şartlarını sorduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Omar Marmoush sesleri! Sarı-lacivertliler transfer harekatını başlattı

Uzun boyuyla birlikte hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken 23 yaşındaki Kosovalı forvet için 30 milyon euro talep ediliyor. Oyuncuya, Almanya'nın dev kulübü Bayern Münih'in de ilgi gösterdiği ifade edildi.

