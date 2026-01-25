Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla İstanbul'da! Fenerbahçeli John Duran'a mesaj yolladı

Galatasaray Noa Lang'dan sonra ara transfer dönemindeki ikinci takviyeyi yaptı. Sarı kırmızılıların transfer konusunda anlaşmaya vardığı Yaser Asprilla akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılılar, İspanya'nın Girona takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Asprilla, İspanya'nın kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. 22 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

Havalimanında bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaser Asprilla, böyle büyük bir kulübe geldiğinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Taraftarın karşılaşması da çok güzel oldu. Çok büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza eminim. İki pozisyonda da oynayabilirim. Önemli olan takımıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇELİ JHON DURAN'A MESAJ

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran ile çocukluk arkadaşı olduklarını söyleyen Asprilla, "Duran ile 9 yaşından bu yana arkadaşız, çok yakınız. Onun başarılarından gurur duyuyorum. Burada da çok güzel bir mücadele yaşayacağımızdan eminim" diye konuştu.

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Taraftarların yanına giderek üçlü çektiren Kolombiyalı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yaser Asprilla, bu sezon İspanyol ekibi Girona formasıyla lig ve kupada toplam 17 maçta 1 gol kaydetti.

Kariyerinde daha önce Envigado ve Watford formalarını da giyen 22 yaşındaki oyuncu, Kolombiya Milli Takımı'nda 11 maça çıktı ve 2 gol attı.