Galatasaray'da Okan Buruk'tan Noa Lang sözleri geldi. Galatasaray'ın yeni transferine dair farklı detaylara değinen Okan Buruk, Hollandalı yıldızın takıma önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN NOA LANG SÖZLERİ

"Noa Lang, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Sağ, sol ve forvet arkasında oynayabiliyor. Geçen yaz Napoli'ye önemli bir transfer yaptı. Elimizde çok iyi oyuncular var ama sakatlık riskleri de var. Bunu Kasım ayında yaşadık. Böyle önemli bir oyuncuyu katmak kadroya sevindirici. Takımla tanıştı, buraya adapte olması kolay. İstanbul geçmişi var, oğlumla aynı okula gitmişler. Galatasaray'a önemli katkı yapacak. Transfer dönemi zor geçti. Bir yandan yarışıyorsunuz, bir yandan transfer beklentisi var. Konsantrasyonu bazen sadece oyun üstünden kurmak zor oluyor. Bundan sonra daha iyi olacak."