Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe yıldız golcünün kararını bekliyor: Premier Lig'den sonra Süper Lig'e temkinli yaklaşmıştı!

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında olan Mathys Tel, Süper Lig kararı için zaman istedi. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi; Mathys Tel'in 'evet' demesi halinde, yıldız golcüyü ara transferde kadrosuna katacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe yıldız golcünün kararını bekliyor: Premier Lig'den sonra Süper Lig'e temkinli yaklaşmıştı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 18:32

Fenerbahçe'de Mathys Tel bekleyişi devam ediyor. Tottenham'da yeterince süre alamayan 20 yaşındaki Mathys Tel'i kiralamak isteyen Fenerbahçe, Fransız forvetin Süper Lig'e karşı olan ön yargısının kırılmasını gözetiyor.

Fenerbahçe yıldız golcünün kararını bekliyor: Premier Lig'den sonra Süper Lig'e temkinli yaklaşmıştı!

FENERBAHÇE'DE MATHYS TEL BEKLEYİŞİ

Genç yaşta yeteneğiyle dikkat çeken ve Bayern Münih ile Tottenham gibi ekiplere sürpriz transferler gerçekleştiren Mathys Tel, şu ana kadar ki süreçte forma şansı bulmakta zorlanmış ve düzenli oynayabileceği bir ihtimali gündemine almıştı. Ardından ise menajerler aracılığıyla Avrupa pazarına sunulan genç yeteneğe; Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte pek çok takım talip olmuş, Fransız forvet de Süper Lig seçeneğini ikinci planda tutmak istediğini belirtmişti.

Fenerbahçe yıldız golcünün kararını bekliyor: Premier Lig'den sonra Süper Lig'e temkinli yaklaşmıştı!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ MATHYS TEL İÇİN DAHA ŞİMDİDEN 65 MİLYON EURO ÖDENDİ

20 yaşındaki genç yetenek; Rennes, Bayern Münih ve Tottenham geçişlerinde, daha şimdiden 65 milyon Euroluk yatırıma sebep oldu. Ayrıca da Mathys Tel'in, Tottenham ile 2031 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe yıldız golcünün kararını bekliyor: Premier Lig'den sonra Süper Lig'e temkinli yaklaşmıştı!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ MATHYS TEL VE PERFORMANSI

Tottenham ile bu sezon 20 maça çıkan ve 747 dakika sahada kalabilen Mathys Tel, 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MATHYS TEL FRANSA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR MU?
Yetenekli hücumcu, alt yaş kategorilerinde oynamış ama henüz A Takım'dan davet almamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'tan Alman stoper için 15 milyon Euro!
Başakşehir'de Nuri Şahin dokunuşu: 6 maçta 16 puan oldu!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.