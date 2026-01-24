Fenerbahçe yıldız golcünün kararını bekliyor: Premier Lig'den sonra Süper Lig'e temkinli yaklaşmıştı!

Fenerbahçe'de Mathys Tel bekleyişi devam ediyor. Tottenham'da yeterince süre alamayan 20 yaşındaki Mathys Tel'i kiralamak isteyen Fenerbahçe, Fransız forvetin Süper Lig'e karşı olan ön yargısının kırılmasını gözetiyor.

FENERBAHÇE'DE MATHYS TEL BEKLEYİŞİ

Genç yaşta yeteneğiyle dikkat çeken ve Bayern Münih ile Tottenham gibi ekiplere sürpriz transferler gerçekleştiren Mathys Tel, şu ana kadar ki süreçte forma şansı bulmakta zorlanmış ve düzenli oynayabileceği bir ihtimali gündemine almıştı. Ardından ise menajerler aracılığıyla Avrupa pazarına sunulan genç yeteneğe; Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte pek çok takım talip olmuş, Fransız forvet de Süper Lig seçeneğini ikinci planda tutmak istediğini belirtmişti.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ MATHYS TEL İÇİN DAHA ŞİMDİDEN 65 MİLYON EURO ÖDENDİ

20 yaşındaki genç yetenek; Rennes, Bayern Münih ve Tottenham geçişlerinde, daha şimdiden 65 milyon Euroluk yatırıma sebep oldu. Ayrıca da Mathys Tel'in, Tottenham ile 2031 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ MATHYS TEL VE PERFORMANSI

Tottenham ile bu sezon 20 maça çıkan ve 747 dakika sahada kalabilen Mathys Tel, 3 kez gol sevinci yaşamıştı.