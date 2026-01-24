Başakşehir'de Nuri Şahin dokunuşu: 6 maçta 16 puan oldu!

Başakşehir; Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, Kayserispor'u 3-0 ile geçti. Nuri Şahin'in öğrencileri; Davie Selke (35-P), Ramazan Civelek (67-KK) ve Nuno Da Costa (86) ile skor tabelasını değiştirirken, an itibarıyla da son 6 maçta 16 puan toplamış oldu. Ayrıca da bu sonuçla birlikte Başakşehir, 29 puana yükseldi ve çıkışını devam ettirdi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak.

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Denswil, Bennasser, Carole (Dk. 62 Mane), Opoku, Furkan Soyalp (Dk. 70 Tuci), Benes, Mendes (Dk. 62 Semih Güler), Cardoso, Onugkha (Dk. 84 Mather).

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 81 Onur Ergün), Kemen, Fayzullayev (Dk. 81 Bertuğ Özgür Yıldırım), Shomurodov, Harit (Dk. 88 Brnic), Selke (Dk. 69 Da Costa).

Goller: Dk. 35 Selke (Penaltıdan), Dk. 66 Ramazan Civelek (Kendi kalesine), Dk. 86 Da Costa (RAMS Başakşehir).

Sarı kart: Dk. 20 Furkan Soyalp (Zecorner Kayserispor).