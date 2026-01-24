Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Başakşehir'de Nuri Şahin dokunuşu: 6 maçta 16 puan oldu!

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile Başakşehir karşılaştı. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Kayserispor deplasmanında da galip geldi ve önemli bir seri yakaladı.

Başakşehir'de Nuri Şahin dokunuşu: 6 maçta 16 puan oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 17:52

Başakşehir; Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, Kayserispor'u 3-0 ile geçti. Nuri Şahin'in öğrencileri; Davie Selke (35-P), Ramazan Civelek (67-KK) ve Nuno Da Costa (86) ile skor tabelasını değiştirirken, an itibarıyla da son 6 maçta 16 puan toplamış oldu. Ayrıca da bu sonuçla birlikte Başakşehir, 29 puana yükseldi ve çıkışını devam ettirdi.

Başakşehir'de Nuri Şahin dokunuşu: 6 maçta 16 puan oldu!

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak.

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Denswil, Bennasser, Carole (Dk. 62 Mane), Opoku, Furkan Soyalp (Dk. 70 Tuci), Benes, Mendes (Dk. 62 Semih Güler), Cardoso, Onugkha (Dk. 84 Mather).

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 81 Onur Ergün), Kemen, Fayzullayev (Dk. 81 Bertuğ Özgür Yıldırım), Shomurodov, Harit (Dk. 88 Brnic), Selke (Dk. 69 Da Costa).

Goller: Dk. 35 Selke (Penaltıdan), Dk. 66 Ramazan Civelek (Kendi kalesine), Dk. 86 Da Costa (RAMS Başakşehir).

Sarı kart: Dk. 20 Furkan Soyalp (Zecorner Kayserispor).

Başakşehir'de Nuri Şahin dokunuşu: 6 maçta 16 puan oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

BAŞAKŞEHİR BU SÜREÇTE KİMLERLE OYNADI?
Nuri Şahin yönetiminde Kasımpaşa, Fenerbahçe, Samsunspor, Gaziantep FK, Karagümrük ve Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir; Fenerbahçe beraberliği dışındaki tüm maçlarını kazandı.
