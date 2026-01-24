Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da transfer çılgınlığı: Yáser Asprilla bu gece İstanbul'a geliyor!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, hücum hattını gençleştirmek ve kanatlara dinamizm katmak için harekete geçtiği Girona forması giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla transferinde mutlu sona ulaştı. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde pürüzlerin giderildiği ve genç oyuncunun bu gece İstanbul'da olması beklendiği öğrenildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 16:48

İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız Noa Lang transferiyle gövde gösterisi yapan Galatasaray, hücum hattı için bir isimde daha sona geldi.

Galatasaray'da transfer çılgınlığı: Yáser Asprilla bu gece İstanbul'a geliyor!

GENÇ YILDIZ BU GECE GELİYOR

Sarı-kırmızılılar, rotayı İspanya’ya çevirerek La Liga ekiplerinden Girona’da forma giyen Yaser Asprilla için operasyonu tamamladı. Kolombiyalı genç yıldızın bu gece yarısı İstanbul’da olması bekleniyor.

Galatasaray'da transfer çılgınlığı: Yáser Asprilla bu gece İstanbul'a geliyor!

GİRONA İLE DEV ANLAŞMA SAĞLANDI

İspanyol ekibi Girona ile yürütülen pazarlıklarda anlaşma sağlayan Galatasaray yönetimi, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda mutabakata vardı. Anlaşmanın belirli şartlara bağlı bir satın alma maddesi içereceği öğrenilirken, sarı-kırmızılıların bu hamlesi Avrupa'da ses getirdi.

Galatasaray'da transfer çılgınlığı: Yáser Asprilla bu gece İstanbul'a geliyor!

HÜCUMUN YENİ ÇOK YÖNLÜ SİLAHI

Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen joker oyuncu kimliğiyle tanınan Asprilla, asıl mevkisi olan sağ kanat dışında on numara ve sol kanatta da üst düzey verim sağlayabiliyor. Kariyerinde Envigado, Watford ve Girona gibi önemli duraklarda bulunan genç futbolcu, toplam 176 resmi maçta 17 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi. Kolombiya Milli Takımı’nın da önemli parçalarından biri haline gelen Asprilla, milli formayla çıktığı 11 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da transfer çılgınlığı: Yáser Asprilla bu gece İstanbul'a geliyor!

OKAN BURUK’UN HÜCUM PLANINDAKİ KİLİT İSİM

Tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk’un özellikle hızlı geçiş oyununda kilit rol vermeyi planladığı genç yıldızın, kısa süre içinde takıma katılması planlanıyor.

Galatasaray'da transfer çılgınlığı: Yáser Asprilla bu gece İstanbul'a geliyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıt fiyatına yeni zam geliyor! Araç sahipleri dikkat
Altın barajı yıkıp geçti! İslam Memiş çakılma için alarm verdi
Bakan Yerlikaya'dan emekliye 'gönlünü kazanacağız' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Depremde yaşananlar şimdi mi aklına geldi?
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.