Galatasaray'da transfer çılgınlığı: Yáser Asprilla bu gece İstanbul'a geliyor!

İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız Noa Lang transferiyle gövde gösterisi yapan Galatasaray, hücum hattı için bir isimde daha sona geldi.

GENÇ YILDIZ BU GECE GELİYOR

Sarı-kırmızılılar, rotayı İspanya’ya çevirerek La Liga ekiplerinden Girona’da forma giyen Yaser Asprilla için operasyonu tamamladı. Kolombiyalı genç yıldızın bu gece yarısı İstanbul’da olması bekleniyor.

GİRONA İLE DEV ANLAŞMA SAĞLANDI

İspanyol ekibi Girona ile yürütülen pazarlıklarda anlaşma sağlayan Galatasaray yönetimi, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda mutabakata vardı. Anlaşmanın belirli şartlara bağlı bir satın alma maddesi içereceği öğrenilirken, sarı-kırmızılıların bu hamlesi Avrupa'da ses getirdi.

HÜCUMUN YENİ ÇOK YÖNLÜ SİLAHI

Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen joker oyuncu kimliğiyle tanınan Asprilla, asıl mevkisi olan sağ kanat dışında on numara ve sol kanatta da üst düzey verim sağlayabiliyor. Kariyerinde Envigado, Watford ve Girona gibi önemli duraklarda bulunan genç futbolcu, toplam 176 resmi maçta 17 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi. Kolombiya Milli Takımı’nın da önemli parçalarından biri haline gelen Asprilla, milli formayla çıktığı 11 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

OKAN BURUK’UN HÜCUM PLANINDAKİ KİLİT İSİM

Tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk’un özellikle hızlı geçiş oyununda kilit rol vermeyi planladığı genç yıldızın, kısa süre içinde takıma katılması planlanıyor.