Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın barajı yıkıp geçti! İslam Memiş çakılma için alarm verdi

Ocak 24, 2026 15:56
1
Altın ve gümüş

Altın ve gümüş tarihi rekorlara imza atıyor. Bakır dikkat çekici şekilde yükselişte. Peki değerli metallerin bu yükselişinin altında yatan sebep ne? Birikimi olan yatırımcıların hangi hamleleri doğru olacak? Finans Analisti İslam Memiş, Youtube kanalında piyasalara ilişkin kritik açıklamalar yaparak yatırımcılar uyardı.

2
Davos Zirvesi

Memiş, haftanın en önemli küresel başlığının Davos Zirvesi olduğuna dikkat çekerek, içeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılın ilk faiz kararının piyasalar tarafından yakından izlendiğini belirtti. Analizlerini “Dünya nereye gidiyor, neler planlanıyor?” sorusu çerçevesinde ele alan Memiş, piyasalardaki hareketliliğin arkasında çok daha büyük bir dönüşüm olduğunu vurguladı.
 

3
islam memiş altın

Davos Zirvesi’ni önceki yıllardan ayıran en önemli unsurun liderlerin ruh hali olduğunu söyleyen Memiş, "Tarihte belki de ilk kez bu kadar kaygılı, bu kadar moralsiz bir Davos Zirvesi gördük. Dünya iyi bir yere gitmiyor ve liderler bir çıkış arayışı içinde" dedi.
 

4
çökmekte olan mevcut dünya düzeni

Zirvede yapılan konuşmaların ortak noktasının, çökmekte olan mevcut dünya düzeni olduğunu belirten Memiş, bunun yeni dünya düzeninin habercisi olarak görüldüğünü ifade etti. Son beş yıldır bu sürece dikkat çektiğini söyleyen Memiş, artık tek kutuplu değil, tek taraflı kararların öne çıktığı bir yapının inşa edildiğini dile getirdi.
 

5
islam memiş

Jeopolitik gelişmelere de değinen Memiş, Donald Trump’ın Grönland ile ilgili açıklamalarının piyasaları tedirgin ettiğini ancak bu konunun kendi nazarında artık kapandığını belirterek "Benim kişisel tahminime göre Trump bu konuyu kafasında bitirdi. Grönland’ı alacak. Parayla mı satın alacak, başka bir yöntem mi uygulanacak bilmiyoruz ama bu konu benim nazarımda kapanmış durumda" dedi.
 

6
Amerika’nın yeni dünya düzeni

Rusya’nın “parayla satın alınabilir” açıklamaları, İran’a yönelik saldırılar ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun gözaltına alınmasına küresel ölçekte ciddi bir tepki gelmemesinin tesadüf olmadığını savunan Memiş, "Perdenin arkasında Çin, Rusya ve Amerika’nın yeni dünya düzenini birlikte dizayn ettiği görüşü hâkim" 
 

7
davos

Davos’un en önemli gündem maddelerinden birinin yapay zekâ tehdidi olduğunu vurgulayan Memiş, teknolojinin işsizliği artıracağı, doğaya ve hukuk sistemlerine ciddi riskler oluşturacağı yönünde ortak bir endişe bulunduğunu söyledi. 2030 yılının bu nedenle bir milat olarak görüldüğünü belirten Memiş, dünyanın bir geçiş sürecinde değil, doğrudan bir kırılma noktasında olduğunu ifade etti.
 

8
davos

Memiş, “Birçok lider açıkça büyük bir savaş riskinden bahsediyor. Son yıllarda savunma sanayinde artan yatırımların nedeni de bu. Artık savaşlar cephede değil, teknoloji ve robotlar üzerinden yürütülecek" dedi.
 

9
Altın, gümüş, platin, paladyum ve bakır

DEĞERLİ METALLER REKORA KOŞUYOR

Bu küresel tablo içinde emtia piyasalarındaki yükselişlerin tesadüf olmadığını belirten Memiş, özellikle savaş beklentisinin fiyatlamalarda etkili olduğunu söyledi:

“Altın, gümüş, platin, paladyum ve bakır tarafında ciddi bir hareketlilik var. Altın ve gümüşte son altı aydır perde arkasında bir savaş yaşanıyor. Amerika altın tarafında gücünü kullanırken, Çin gümüş tarafında etkili oluyor"
 

10
Elon Musk

Elon Musk’ın yapay zekâ ve enerjiyle ilgili açıklamalarına da değinen Memiş, veri merkezlerinin enerji talebinin patladığını ve mevcut altyapının bunu kaldıramadığını vurguladı. Bu nedenle güneş enerjisi, batarya depolama ve nükleer enerjinin ön plana çıktığını belirterek, bunun bakır ve gümüş talebini artırdığını, savunma sanayinde ise platin ve paladyumun öne çıktığını söyledi.

 

11
ALTIN, DÖVİZ VE BORSA

ALTIN, DÖVİZ VE BORSA

Borsa İstanbul 100 endeksinde yeni bir rekor denemesi görüldüğünü ifade eden Memiş, orta ve uzun vadede özellikle yılın ikinci yarısında borsadaki pozitif görünümün devam edebileceğini belirtti. Yapay zekâ destekli analizlerin yatırımcıların finansal okuryazarlığını artıracağına da dikkat çekti.
 

12
DOLAR EURO

Döviz tarafında doların sakin ve yatay seyrini sürdürdüğünü, Euro/TL’de ise yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini söyleyen Memiş, "Ons altın tarafında 5.000 dolar seviyesinin kapısı çalındı. Bu yükselişler teknik olarak sağlıksız ve manipülatif görünüyor. Sert yükselişler sert düzeltmeleri beraberinde getirebilir"
 

13
Altın barajı yıkıp geçti! İslam Memiş çakılma için alarm verdi

Gram altında 7.000 TL seviyelerinin görüldüğünü hatırlatan Memiş, yıl ortasına kadar 8.000 TL beklentisinin sürdüğünü, öngörülemeyen gelişmelerde ise beş haneli rakamların bile gündeme gelebileceğini ifade etti. Gümüş fiyatlarını pahalı bulduğunu belirten Memiş, altın-gümüş rasyosuna dikkat çekerek gümüşü olan yatırımcıların altına geçerek avantaj sağlayabileceğini söyledi.
 

14
bitcoin

Bitcoin’e de değinen Memiş, kripto paranın altın ve gümüşe kıyasla daha ucuz olduğunu ifade ederek, piyasalardaki ana temanın artık “metal-teknoloji ve enerji savaşları” olduğunu vurgulayarak "Yapay zekâ çağında enerji, altyapı ve değerli metaller önümüzdeki dönemin ana belirleyicileri olacak" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.