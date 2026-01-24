Altın barajı yıkıp geçti! İslam Memiş çakılma için alarm verdi

Kategoriler
Altın ve gümüş tarihi rekorlara imza atıyor. Bakır dikkat çekici şekilde yükselişte. Peki değerli metallerin bu yükselişinin altında yatan sebep ne? Birikimi olan yatırımcıların hangi hamleleri doğru olacak? Finans Analisti İslam Memiş, Youtube kanalında piyasalara ilişkin kritik açıklamalar yaparak yatırımcılar uyardı.
Memiş, haftanın en önemli küresel başlığının Davos Zirvesi olduğuna dikkat çekerek, içeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılın ilk faiz kararının piyasalar tarafından yakından izlendiğini belirtti. Analizlerini “Dünya nereye gidiyor, neler planlanıyor?” sorusu çerçevesinde ele alan Memiş, piyasalardaki hareketliliğin arkasında çok daha büyük bir dönüşüm olduğunu vurguladı.
Davos Zirvesi’ni önceki yıllardan ayıran en önemli unsurun liderlerin ruh hali olduğunu söyleyen Memiş, "Tarihte belki de ilk kez bu kadar kaygılı, bu kadar moralsiz bir Davos Zirvesi gördük. Dünya iyi bir yere gitmiyor ve liderler bir çıkış arayışı içinde" dedi.
Zirvede yapılan konuşmaların ortak noktasının, çökmekte olan mevcut dünya düzeni olduğunu belirten Memiş, bunun yeni dünya düzeninin habercisi olarak görüldüğünü ifade etti. Son beş yıldır bu sürece dikkat çektiğini söyleyen Memiş, artık tek kutuplu değil, tek taraflı kararların öne çıktığı bir yapının inşa edildiğini dile getirdi.
Jeopolitik gelişmelere de değinen Memiş, Donald Trump’ın Grönland ile ilgili açıklamalarının piyasaları tedirgin ettiğini ancak bu konunun kendi nazarında artık kapandığını belirterek "Benim kişisel tahminime göre Trump bu konuyu kafasında bitirdi. Grönland’ı alacak. Parayla mı satın alacak, başka bir yöntem mi uygulanacak bilmiyoruz ama bu konu benim nazarımda kapanmış durumda" dedi.
Rusya’nın “parayla satın alınabilir” açıklamaları, İran’a yönelik saldırılar ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun gözaltına alınmasına küresel ölçekte ciddi bir tepki gelmemesinin tesadüf olmadığını savunan Memiş, "Perdenin arkasında Çin, Rusya ve Amerika’nın yeni dünya düzenini birlikte dizayn ettiği görüşü hâkim"
Davos’un en önemli gündem maddelerinden birinin yapay zekâ tehdidi olduğunu vurgulayan Memiş, teknolojinin işsizliği artıracağı, doğaya ve hukuk sistemlerine ciddi riskler oluşturacağı yönünde ortak bir endişe bulunduğunu söyledi. 2030 yılının bu nedenle bir milat olarak görüldüğünü belirten Memiş, dünyanın bir geçiş sürecinde değil, doğrudan bir kırılma noktasında olduğunu ifade etti.
Memiş, “Birçok lider açıkça büyük bir savaş riskinden bahsediyor. Son yıllarda savunma sanayinde artan yatırımların nedeni de bu. Artık savaşlar cephede değil, teknoloji ve robotlar üzerinden yürütülecek" dedi.
Bu küresel tablo içinde emtia piyasalarındaki yükselişlerin tesadüf olmadığını belirten Memiş, özellikle savaş beklentisinin fiyatlamalarda etkili olduğunu söyledi:
“Altın, gümüş, platin, paladyum ve bakır tarafında ciddi bir hareketlilik var. Altın ve gümüşte son altı aydır perde arkasında bir savaş yaşanıyor. Amerika altın tarafında gücünü kullanırken, Çin gümüş tarafında etkili oluyor"
Elon Musk’ın yapay zekâ ve enerjiyle ilgili açıklamalarına da değinen Memiş, veri merkezlerinin enerji talebinin patladığını ve mevcut altyapının bunu kaldıramadığını vurguladı. Bu nedenle güneş enerjisi, batarya depolama ve nükleer enerjinin ön plana çıktığını belirterek, bunun bakır ve gümüş talebini artırdığını, savunma sanayinde ise platin ve paladyumun öne çıktığını söyledi.
Borsa İstanbul 100 endeksinde yeni bir rekor denemesi görüldüğünü ifade eden Memiş, orta ve uzun vadede özellikle yılın ikinci yarısında borsadaki pozitif görünümün devam edebileceğini belirtti. Yapay zekâ destekli analizlerin yatırımcıların finansal okuryazarlığını artıracağına da dikkat çekti.
Döviz tarafında doların sakin ve yatay seyrini sürdürdüğünü, Euro/TL’de ise yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini söyleyen Memiş, "Ons altın tarafında 5.000 dolar seviyesinin kapısı çalındı. Bu yükselişler teknik olarak sağlıksız ve manipülatif görünüyor. Sert yükselişler sert düzeltmeleri beraberinde getirebilir"
Gram altında 7.000 TL seviyelerinin görüldüğünü hatırlatan Memiş, yıl ortasına kadar 8.000 TL beklentisinin sürdüğünü, öngörülemeyen gelişmelerde ise beş haneli rakamların bile gündeme gelebileceğini ifade etti. Gümüş fiyatlarını pahalı bulduğunu belirten Memiş, altın-gümüş rasyosuna dikkat çekerek gümüşü olan yatırımcıların altına geçerek avantaj sağlayabileceğini söyledi.
Bitcoin’e de değinen Memiş, kripto paranın altın ve gümüşe kıyasla daha ucuz olduğunu ifade ederek, piyasalardaki ana temanın artık “metal-teknoloji ve enerji savaşları” olduğunu vurgulayarak "Yapay zekâ çağında enerji, altyapı ve değerli metaller önümüzdeki dönemin ana belirleyicileri olacak" dedi.