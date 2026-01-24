Altın barajı yıkıp geçti! İslam Memiş çakılma için alarm verdi

Jeopolitik gelişmelere de değinen Memiş, Donald Trump’ın Grönland ile ilgili açıklamalarının piyasaları tedirgin ettiğini ancak bu konunun kendi nazarında artık kapandığını belirterek "Benim kişisel tahminime göre Trump bu konuyu kafasında bitirdi. Grönland’ı alacak. Parayla mı satın alacak, başka bir yöntem mi uygulanacak bilmiyoruz ama bu konu benim nazarımda kapanmış durumda" dedi.

