Akaryakıt fiyatına yeni zam geliyor! Araç sahipleri dikkat

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ederken yeni hafta için benzin fiyatlarına zam haberi geldi.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltti.
NTV'de yer alan habere göre benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 TL zam gelecek. Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.
Gelecek zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 55,16 TL'ye, Ankara'da 56,07 TL'ye, İzmir'de 56,36 TL'ye yükselecek.
Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 57,28 TL, Ankara'da 58,4 TL, İzmir'de 58,68 TL seviyesinde bulunuyor.