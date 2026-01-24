Bakan Yerlikaya'dan emekliye 'gönlünü kazanacağız' mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun programı kapsamında Vali Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte Saathane Meydanı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasındaki samimi sohbetler dikkat çekerken, bir emekli kadının maaşlarla ilgili talebini dile getirmesi üzerine Bakan Yerlikaya'nın verdiği cevap gündem oldu.

"SİZLERİN GÖNLÜNÜ KAZANACAĞIZ"

Ziyaret sırasında bir emekli kadının maaşlarla ilgili talebini dile getirmesi üzerine Bakan Yerlikaya, kulağına eğilerek, "Sizlerin gönlünü kazanacağız, görürsün bak" diyerek vatandaşlarla sohbetini sürdürdü. Bir lokantacıya da 'hayırlı işler' temennisinde bulunan Yerlikaya, pala bıyık bırakan döner ustasına ise, "Ne güzel sakal bıyık bırakmışsın, emekli olsam ben de senin gibi sakal bırakırdım" sözleriyle takıldı.

BAŞKAN DOĞAN, BAKAN YERLİKAYA’YI AĞIRLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve belediye bürokratları tarafından karşılandı. Bakan Yerlikaya’ya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de eşlik etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kendisini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya kentte yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verdi. Samsun’da olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, Başkan Doğan’a çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Doğan da, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’yı şehrimizde ve belediyede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret, anı defterinin imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.