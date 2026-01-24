Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Yerlikaya'dan emekliye 'gönlünü kazanacağız' mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında bir emeklinin maaşların iyileştirilmesine yönelik talebini dinleyen Bakan Yerlikaya'nın sözleri gündem oldu. Yerlikaya kendisine taleplerini ileten emeklinin kulağına eğilerek, "Sizlerin gönlünü kazanacağız, görürsün bak" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Yerlikaya'dan emekliye 'gönlünü kazanacağız' mesajı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 16:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun programı kapsamında Vali Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte Saathane Meydanı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasındaki samimi sohbetler dikkat çekerken, bir emekli kadının maaşlarla ilgili talebini dile getirmesi üzerine Bakan Yerlikaya'nın verdiği cevap gündem oldu.

Bakan Yerlikaya'dan emekliye 'gönlünü kazanacağız' mesajı

"SİZLERİN GÖNLÜNÜ KAZANACAĞIZ"

Ziyaret sırasında bir emekli kadının maaşlarla ilgili talebini dile getirmesi üzerine Bakan Yerlikaya, kulağına eğilerek, "Sizlerin gönlünü kazanacağız, görürsün bak" diyerek vatandaşlarla sohbetini sürdürdü. Bir lokantacıya da 'hayırlı işler' temennisinde bulunan Yerlikaya, pala bıyık bırakan döner ustasına ise, "Ne güzel sakal bıyık bırakmışsın, emekli olsam ben de senin gibi sakal bırakırdım" sözleriyle takıldı.

Bakan Yerlikaya'dan emekliye 'gönlünü kazanacağız' mesajı

BAŞKAN DOĞAN, BAKAN YERLİKAYA’YI AĞIRLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve belediye bürokratları tarafından karşılandı. Bakan Yerlikaya’ya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de eşlik etti.

Bakan Yerlikaya'dan emekliye 'gönlünü kazanacağız' mesajı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kendisini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya kentte yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verdi. Samsun’da olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, Başkan Doğan’a çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Doğan da, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’yı şehrimizde ve belediyede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret, anı defterinin imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın barajı yıkıp geçti! İslam Memiş çakılma için alarm verdi
Erdoğan’dan İzmirli İş İnsanı Nazım Torbaoğlu’na Anlamlı Plaket
Gaziantep'te vahşet! Eski eşini bağlayıp başından aşağıya kezzap döktü: 'Kızımı kör etmiş, mahvetmiş'
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.