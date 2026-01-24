Gaziantep'te dehşet! Eski eşine kezzapla dehşeti yaşattı: Durumu ağır

Merveşehir Mahallesi'nde yaşanan olay kan dondurdu. A.K. isimli cani, eski eşi Aysel Sibel Çelik'in evine gitti. Kapıya açan kadının yüzüne kimyasal madde atan cani olay yerinden hızla uzaklaştı.

KADININ DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aysel Sibel Çelik'i ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Aysel Sibel Çelik'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.