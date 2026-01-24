Yatak odasında 'lavanta kesesi' bulundurmak sadece koku için değil: Uykuya dalma süresini yarıya indiren etki

BİLİM NE DİYOR?

Lavantanın sırrı, içeriğindeki "Linalool" adlı uçucu yağ bileşeninde saklıdır. Bu madde, burun yoluyla solunduğunda saniyeler içinde beyne ulaşır ve nörotransmiterlerle etkileşime girer. Japonya ve Almanya'da yapılan klinik araştırmalar, linalool kokusunun beyindeki Alfa Dalgalarını artırdığını göstermiştir. Alfa dalgaları, insanın en gevşemiş, sakin ve meditasyon halindeki durumudur. Beta dalgaları (stres ve dikkat) yerini Alfa'ya bıraktığında, kalp atış hızı yavaşlar, kan basıncı düşer ve kaslardaki gerginlik çözülür.

Yapılan bir deneyde, lavanta koklatılan deneklerin uykuya dalma süresinin %40 oranında kısaldığı ve "Derin Uyku" (REM dışı evre) süresinin uzadığı tespit edilmiştir. Yani lavanta sadece uyutmuyor, uykunun kalitesini artırarak sabah "dinç" uyanmanızı sağlıyor.