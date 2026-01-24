Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Suriye'den YPG ile ateşkesin uzatıldığı iddiasına yalanlama

Suriye Dışişleri Bakanlığı, YPG ile 4 günlük ateşkesin uzatıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Suriye'den YPG ile ateşkesin uzatıldığı iddiasına yalanlama
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 14:00

Suriye'de terör örgütlerinin eylemleri sebebiyle gerilim sürerken ateşkesin uzayacağına dair iddialar ortaya atıldı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin uzatıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Suriye'den YPG ile ateşkesin uzatıldığı iddiasına yalanlama

İDDİALAR ASILSIZ

Bakanlıktan bir kaynak, Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye’ye yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG ile belirlenen sürenin uzatıldığı yönünde dolaşıma sokulan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu yönde aktarılan iddiaların aslı yoktur." ifadelerini kullandı.

Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat doğrultusunda ilan edilen 4 günlük ateşkesin 20 Ocak’ta Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

Suriye'den YPG ile ateşkesin uzatıldığı iddiasına yalanlama

4 GÜNLÜK KRİTİK SÜRE

Terör örgütü YPG de ateşkese bağlı kalındığını öne süren bir açıklama yapmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA’da yayımlanan açıklamada ise hükümet ile terör örgütü YPG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı belirtilmiş, örgütün işgal ettiği bölgelerin entegrasyonuna yönelik ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerin yürütülmesi amacıyla YPG’ye 4 günlük süre tanındığı kaydedilmişti.

Köşeye sıkışan YPG sivilleri katletti! Keskin nişancılar Rakka'da katliam yaptı
#Dünya
#Dünya
