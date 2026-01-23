Köşeye sıkışan YPG sivilleri katletti! Keskin nişancılar Rakka'da katliam yaptı

Kategoriler
Suriye ordusunun köşeye sıkıştırdığı terör örgütü YPG, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rakka kentinde çok sayıda sivili katlettiği ortaya çıktı.
Suriye İnsan Hakları Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 18 Ocak'ta Rakka kentindeki saldırılarında 3'ü çocuk olmak üzere 22 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Hain saldırıda hayatını kaybeden sivillerin yarısından fazlasının terör örgütüne mensup keskin nişancılar tarafından hedef alındığı belirtildi.
Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı başlattığı operasyonlar kapsamında yerel halk ve aşiretlerin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kenti terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.