MSB'den YPG'ye çok net mutabakat uyarısı! "Koşulsuz şekilde uyun"

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında; terörle mücadele ve Suriye'ye yaşanan son gelişmeler, Türk bayrağına hain saldırı, Typhoon uçaklarının tedarik süreci gibi birçok konuda kritik açıklamalarda bulunuldu.

YPG'YE 10 MART MUTABAKATI UYARISI

Suriye ordusunun Halep’ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarına devam ettiğini aktaran MSB, "Bu operasyonların amacı; kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır. Bu kapsamda, SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdedir. Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ’NİN DURUMU

Süleyman Şah Türbesi'nin de durumu hakkında açıklamalarda bulunan MSB kaynakları, "Suriye’de devam eden gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacaktır" diye konuştu.

TÜRK BAYRAĞINA HAİN SALDIRI

Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan Türk bayrağına yönelik saldırıyı "provokasyon" olarak nitelendirilen MSB'nin açıklamasında, "Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır" denildi.

TYPHOON UÇAKLARININ TEDARİĞİ

18 – 19 Ocak 2026 tarihlerinde Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanının da katılımı ile üçlü bir toplantı icra edildiğini belirten MSB, "Toplantıda uçakların tedariki öncesi eğitim süreçleri ile atılması gereken diğer adımlar ele alınmış, görüşmeler olumlu şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.