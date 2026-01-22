Güvenlik kaynakları duyurdu! SDG hikayesi sona eriyor: Resmi muhatap artık Şam

Güvenlik kaynaklarından flaş Suriye açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "DEAŞ ile mücadelede resmi muhatap artık Şam hükümeti. SDG hakimiyetinin 3'te 2'sini kaybetti. ABD ve Trump açısından da SDG hikayesi sona eriyor, SDG elindeki kozları kaybediyor" ifadelerine yer verildi.

"SDG PARANTEZİNİN KAPANDI"

Güvenlik kaynakları, Suriye’nin kuzeyinde son dönemde hız kazanan askeri ve diplomatik gelişmelere ilişkin stratejik değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütü SDG'nin kontrol ettiği bölgelerin üçte ikisini kaybettiğini belirten kaynaklar, "SDG parantezinin kapandığını" ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolunun hem sahada hem de uluslararası diplomaside korumasız kaldığını vurguladı.

İşte güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre sahada ve masada yaşanan son gelişmeler:

Güvenlik kaynakları, SDG’nin El-Hol kampından çekildiğini ve Haseke’yi Irak’ın Musul kentine bağlayan tek resmi sınır kapısı olan Yarubiye’nin Suriye ordusu tarafından kontrol altına alındığını bildirdi. Bu gelişmenin, SDG ile Irak’taki Kandil kadroları arasındaki lojistik ve stratejik bağın kesilmesi açısından kritik önemde olduğu ifade edildi.

Operasyonlar sonucunda Ayn el Arap-Haseke bağlantısının koptuğuna dikkat çeken kaynaklar, PKK’nın "ikinci bir Ayn el Arap vakası" algısı oluşturma çabalarının karşılık bulmadığını belirtti. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölgenin ve stratejik Karakozak Köprüsü’nün temizlendiği kaydedildi.

SDG İLE PKK ARASINDA AYRIM OLMADIĞI" GERÇEĞİ

18 Ocak itibarıyla Suriye yönetimi ile SDG arasında 4 günlük bir ateşkes imzalandığı bilgisini paylaşan kaynaklar, varılan mutabakatın detaylarını şöyle aktardı:

Suriye askerleri Kürt köylerine girmeyecek, bu bölgelerde silahlı unsur bulundurulmayacak. SDG, Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için isim önerebilecek. SDG unsurlarının Suriye savunma güçlerine tam entegrasyonu sağlanacak ve Kürtlerin hakları anayasal güvence altına alınacak.

ABD'nin SDG’ye yönelik tutum değişikliğinin arkasında yatan nedenlere değinen kaynaklar, 4 Ocak’ta "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Mazlum Abdi Şahin, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve ABD’li yetkililerin katıldığı toplantıya işaret etti. SDG’nin çözüm sürecini 10 aydır oyaladığı ve "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Mazlum Abdi Şahin'in her kararı Kandil’e danıştığının kesinleştiği, bu durumun ABD nezdinde "SDG ile PKK arasında ayrım olmadığı" gerçeğini tescillediği belirtildi.

"DEAŞ ŞANTAJI" TERS TEPTİ

SDG’nin "Biz yoksak DEAŞ geri döner" şantajının artık işe yaramadığı vurgulandı. SDG'nin cezaevlerindeki 200 DEAŞ mensubunu serbest bırakarak ABD’ye baskı kurmaya çalıştığı, ancak bu durumun ABD tarafında büyük tepkiyle karşılandığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump ile Ahmed Şara arasındaki telefon görüşmesine de değinen kaynaklar, Trump’ın "Bizim için önemli olan DEAŞ hapishanelerinin kontrolü, SDG umurumda değil" mesajını verdiğini; bu doğrultuda en büyük cezaevi olan Sına Hapishanesi'nin yönetiminin ABD tarafından devralındığını, El-Hol’ün kontrolünün ise Suriye yönetimine geçtiğini bildirdi.

SDG’nin toplam 63 bin kişilik mevcudunun yaklaşık 40 bininin Araplardan oluştuğunu belirten kaynaklar, Arap aşiretlerinin SDG zulmüne karşı başlattığı organik ayaklanmanın örgütün çözülmesini hızlandırdığını kaydetti. SDG’nin petrol kaynaklarını ve finansal rezervlerini kaybetmesiyle Kandil’in Suriye’yi bir "rezerv alan" olarak kullanma imkanının kalmadığı ifade edildi.

"BEKLENTİLERİMİZDEN DAHA İYİ İLERLİYOR"

Güvenlik kaynakları, iç siyasetteki "Terörsüz Türkiye" sürecinin Suriye’deki gelişmelerden olumlu etkileneceğini değerlendiriyor. Abdullah Öcalan’ın SDG’ye "makul şartlarda entegre olun" çağrısı yaptığı ancak Kandil’in bu süreci sabote etmeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Suriye’deki yeni denklemde DEAŞ ile mücadelede resmi muhatabın Şam yönetimi olmaya başladığı, SDG’nin meşruiyet zeminini kaybettiği belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

Saha, beklentilerimizden daha iyi ilerliyor. SDG hikayesi bitiyor. Eğer örgüt makul davranırsa tam entegrasyon sağlanır; aksi halde askeri operasyonlar ilerlemeye devam eder. Bu süreçten 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz güçlenerek çıkacaktır.