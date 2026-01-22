Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bursa'da zırhlı araç takla attı, 11 kilo altın sırra kadem bastı: Yol kenarlarında altın aranıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında kuyumcudan alınan altınları taşıyan zırhlı araç kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Araç içinde bulunan 3 görevlinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan kontrolde 11 kilo altının kayıp olduğu belirlendi. Altınlar yol kenarlarında da bulunamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bursa'da zırhlı araç takla attı, 11 kilo altın sırra kadem bastı: Yol kenarlarında altın aranıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 10:14

İzmir İstanbul otobanı Karacabey yolu üzerinde altın sevkiyatı yapan zırhlı araç lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıktı. Taklalar atan araç bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan feci kazada 21 yaşındaki sürücü E.Ö. ve yolcu konumundaki 30 yaşındaki R.T. ile 48 yaşındaki V.T. isimli görevli hafif şekilde yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da zırhlı araç takla attı, 11 kilo altın sırra kadem bastı: Yol kenarlarında altın aranıyor

11 KİLO ALTIN BULUNAMIYOR

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, kayıp altınlara ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

ALTINLARIN SERİ NUMARASI PAYLAŞILDI

Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arkadaşına IBAN verdi, hayatı karardı! Hapse girdi, sayısız dava açıldı: Ne yapsa çözüm olmuyor
Piyasalarda Trump etkisi! Altın ve gümüş çakıldı: Gram altın sert düştü
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.