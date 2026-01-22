Bursa'da zırhlı araç takla attı, 11 kilo altın sırra kadem bastı: Yol kenarlarında altın aranıyor

İzmir İstanbul otobanı Karacabey yolu üzerinde altın sevkiyatı yapan zırhlı araç lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıktı. Taklalar atan araç bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan feci kazada 21 yaşındaki sürücü E.Ö. ve yolcu konumundaki 30 yaşındaki R.T. ile 48 yaşındaki V.T. isimli görevli hafif şekilde yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

11 KİLO ALTIN BULUNAMIYOR

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, kayıp altınlara ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

ALTINLARIN SERİ NUMARASI PAYLAŞILDI

Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.