Piyasalarda Trump etkisi! Altın ve gümüş çakıldı: Gram altın sert düştü

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’a müttefik olan 8 ülkeye uygulanacak gümrük vergilerini iptal ettiğini açıkladı. Trump’ın yaptığı konuşmanın ardından altın ve gümüş adeta çakıldı. Dün 6,800 seviyesine dayanan altın 6,660 TL'ye kadar geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Ocak 2026 Perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.665,03₺
Gram Altın Satış: 6.666,14₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 11.076,00₺
Çeyrek Altın Satış: 11.185,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 22.152,00₺
Yarım Altın Satış: 22.370,00₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.181,64₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.476,03₺
GÜMÜŞ
Gümüş Alış: 128,09₺
Gümüş Satış: 128,21₺