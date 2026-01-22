Piyasalarda Trump etkisi! Altın ve gümüş çakıldı: Gram altın sert düştü

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’a müttefik olan 8 ülkeye uygulanacak gümrük vergilerini iptal ettiğini açıkladı. Trump’ın yaptığı konuşmanın ardından altın ve gümüş adeta çakıldı. Dün 6,800 seviyesine dayanan altın 6,660 TL'ye kadar geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Ocak 2026 Perşembe altın fiyatları...