Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Arkadaşına IBAN verdi, hayatı karardı! Hapse girdi, sayısız dava açıldı: Ne yapsa çözüm olmuyor

Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi'nin hayatı 3 yıl önce arkadaşına verdiği IBAN ile birlikte karardı. Dolandırıcılıktan cezaevine giren genç kız durumu gözyaşları içinde anlatırken, hakkında açılan 20 davadan 11'i de süren ve bir davada 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. 3 yıldır yaşamadığı kalmayan Develi, kendisine gelen tehdit mesajlarını da açıkladı.

Arkadaşına IBAN verdi, hayatı karardı! Hapse girdi, sayısız dava açıldı: Ne yapsa çözüm olmuyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 09:58

Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, 3 yıl önce dershanede tanıştığı M.D. isimli genç kızla yakın arkadaş oldu. Bir süre sonra M.D., Develi'nin güvenini kazanarak kendisinden IBAN numarasını istedi. "Hesaplarım bloke oldu, kısa bir süreliğine bana IBAN'ını kullandırır mısın?" teklifine olumlu yanıt veren Develi'nin hayatı bu kararının ardından karardı.

Arkadaşına IBAN verdi, hayatı karardı! Hapse girdi, sayısız dava açıldı: Ne yapsa çözüm olmuyor

IBAN'INI KAPATTIRDI AMA O DA FAYDA ETMEDİ

Bu süreçte M.D.'nin dershaneye gelmemesinden şüphelenen Develi, 15 gün sonra karakoldan çağrılarak, hakkında dolandırıcılıktan işlem yapılıp dava açıldı. Genç kız durumu polis ekiplerine anlatıp M.D. hakkında şikayetçi oldu ve ardından bankadaki hesabını kapattırdı. M.D.'nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya platformlarından çekiliş düzenleyip kazanan kişilerden para talep ettiği ortaya çıktı. Parayı ödeyen ancak çekilişten kazandığı ürünleri alamayan kişiler ise Özlem Develi hakkında şikayetçi oldu. Develi, geçtiğimiz haziran ayında cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkan genç kız, geçtiğimiz hafta Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sonucu 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı.

Arkadaşına IBAN verdi, hayatı karardı! Hapse girdi, sayısız dava açıldı: Ne yapsa çözüm olmuyor

HAKKINDA AÇILAN 20 DAVA VAR

Hakkında açılan 20 davadan 11'inin ülke genelindeki çeşitli mahkemelerde sürdüğünü söyleyen Özlem Develi, M.D. hakkında şikayetçi olduğu için M.D. ve çevresindekilerin tehditlerine maruz kaldığını, M.D.'nin "Seni sabah evinden terörist diye aldırırım. Gel bu işin parçası ol, 2 bin lira harçlık al, seninle çalışmaya devam edeyim. Güzel bir kızsın, gel tatlıya bağlayalım" şeklinde kendisine mesaj attığını söyledi.

‘SENİ TERÖRİST DİYE EVDEN ALDIRIRIZ'

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen üniversiteye giden ve bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olan genç kız, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olduğu için diplomasını almaya gidemediğini söyledi. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Özlem Develi, "Arkadaşım, ticaretle uğraştığını söyleyip hesaplarının blokeli olduğunu anlattı. Benden hesabımı kullanmayı istedi, ben de güvendim. Ancak insanları dolandırmış. Ben hepsini karakolda öğrendim. Şikayetçi oldum. Beni tehdit ettiler, ‘Seni terörist diye evden aldırırız' dediler. Bu işi yapanlara hiçbir şey olmuyor. Şu an 3-4 cezam istinafta, bir tanesi kesinleşti. Yakaladıklarında alacaklar. İnsanları ben dolandırmadığım halde benden şikayetçi oluyorlar ve ceza alıyorum" dedi.

Arkadaşına IBAN verdi, hayatı karardı! Hapse girdi, sayısız dava açıldı: Ne yapsa çözüm olmuyor

"HAYATIM KARARDI"

Hayatının karardığını, diplomasını dahi alamadığını belirten Develi, "Üniversiteyi bitirdim, diplomamı alamıyorum. Hayatımı mahvettiler, işe giremiyorum. Hakkımda yakalama kararı var ve diplomayı almaya gidersem beni orada alırlar, gidemiyorum. Ben suçsuz yere cezaevine girdim. Yapmadığım halde cezasını ben çekiyorum. Kurban Bayramı'ndan önce 15 gün cezaevinde kaldım. Bunları ben çekiyorum, bunlara hiçbir şey olmuyor" diye konuştu.

"KIZIMIN AĞIR CEZADA DAVALARI SÜRÜYOR"

Baba Ahmet Develi ise kızının hayatının karardığını belirterek, "Kızım güvenip arkadaşına IBAN'ını verdi, o da onu dolandırdı. Şu anda kızımın ağır cezada davaları sürüyor. Çaresiz durumdayız. Bu çocuğa yol gösterilsin, gençliğine yazık. Kızım suçsuz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Arkadaşına IBAN verdi, hayatı karardı! Hapse girdi, sayısız dava açıldı: Ne yapsa çözüm olmuyor
