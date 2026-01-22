Başvuru yapan araç sahipleri daha az MTV ödeyecek! İşte çoğu kişinin bilmediği o hak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde birçok araç sahibinin bilmediği bir indirim imkânı bulunuyor. Kasko değeri belirli sınırların üzerinde kalan araçlar için başvuru yapan mükellefler, bir alt MTV diliminden vergilendiriliyor. Bu yöntemle binlerce araç sahibi, hiçbir ceza ya da ek işlem olmadan daha az vergi ödeme hakkı kazanıyor.
İşte Mahmut Bülent Yıldırım'ın Dünya gazetesinde yazdığı köşesinden ilgili bölüm:
"Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ edilmez, vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır. Tahakkuk ederek ödenecek aşamaya gelen motorlu taşıtlar vergisi, her yıl ocak ve temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenir.
BİR ALT VERGİ DİLİMİ İMKANI
2026 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksit ödemesi 1 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup, ödemenin son günü 2 Şubat 2026 dır. Motorlu taşıtlar vergisinde vergilendirme, kanunda yazılı tarifeler üzerinden yapılır. Motorlu taşıtlar vergisi mükellefleri “kasko sigortası değeri” uygulamasından yararlanmaları halinde, araçları aynı yaş grubuna ait araçlara isabet eden verginin bir alt dilimden vergilendirilir.
1/1/2018 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen, (I/A) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosiklet gibi taşıtlara ait vergi tutarlarının her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi esas alınır.
BUNLAR DIŞINDA KALAN TAŞITLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİL
Böylelikle, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarı, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi olarak uygulanır. Uygulama otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar geçerli olup bunlar dışında kalan taşıtlar için geçerli değildir.
Kasko sigortası değerinin belirlenmesinde ilgili yılın Ocak ayında yayınlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi’nde yer alan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değeri dikkate alınmayacaktır. Hasarlı duruma gelmiş olan motorlu kara taşıtlarının hasar durumları, kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.
VERGİ DAİRESİNE BAŞVURU ŞARTI
Taşıtları “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer alan mükellefler kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak için yetkili sigorta acentelerine müracaat etmeden, “Kasko Sigortası Değeri Uygulaması Başvuru Formu”nu düzenleyerek motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederler.
Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi’nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinden alınarak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu düzenlenecektir. Söz konusu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılmakla birlikte mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.
Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin ilgili vergi dairesi müdürlüğüne yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Vergi daireleri müracaatta bulunan mükelleflerin ibraz edecekleri söz konusu formda yer alan bilgileri, motorlu taşıtlar kütüğünde ve ilgili yılın Ocak ayında ilan edilen “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer alan bilgilerle karşılaştırarak, bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellefleri kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırırlar. Kasko değerine göre MTV düzeltme başvurusu; Dijital Vergi Dairesi (İnteraktif Vergi Dairesi)/İşlem Başlat/Araç İşlemleri/Kasko Değerine Göre MTV Düzeltme Dilekçesi bölümünden de yapılabilir."