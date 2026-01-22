Başvuru yapan araç sahipleri daha az MTV ödeyecek! İşte çoğu kişinin bilmediği o hak

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde birçok araç sahibinin bilmediği bir indirim imkânı bulunuyor. Kasko değeri belirli sınırların üzerinde kalan araçlar için başvuru yapan mükellefler, bir alt MTV diliminden vergilendiriliyor. Bu yöntemle binlerce araç sahibi, hiçbir ceza ya da ek işlem olmadan daha az vergi ödeme hakkı kazanıyor.

İşte Mahmut Bülent Yıldırım'ın Dünya gazetesinde yazdığı köşesinden ilgili bölüm: