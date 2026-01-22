Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Başvuru yapan araç sahipleri daha az MTV ödeyecek! İşte çoğu kişinin bilmediği o hak

Ocak 22, 2026 09:36
1
Başvuru yapan araç sahipleri daha az MTV ödeyecek! İşte çoğu kişinin bilmediği o hak

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde birçok araç sahibinin bilmediği bir indirim imkânı bulunuyor. Kasko değeri belirli sınırların üzerinde kalan araçlar için başvuru yapan mükellefler, bir alt MTV diliminden vergilendiriliyor. Bu yöntemle binlerce araç sahibi, hiçbir ceza ya da ek işlem olmadan daha az vergi ödeme hakkı kazanıyor.

İşte Mahmut Bülent Yıldırım'ın Dünya gazetesinde yazdığı köşesinden ilgili bölüm: 

2
motorlu taşıtlar vergisi

"Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı ye­rin vergi dairesi tarafından her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen vergi, ay­rıca mükellefe tebliğ edilmez, vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edil­miş sayılır. Tahakkuk ederek ödenecek aşamaya gelen motorlu taşıtlar vergi­si, her yıl ocak ve temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenir.

3
Başvuru yapan araç sahipleri daha az MTV ödeyecek! İşte çoğu kişinin bilmediği o hak

BİR ALT VERGİ DİLİMİ İMKANI 

2026 yılına ait Mo­torlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksit öde­mesi 1 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup, ödemenin son günü 2 Şubat 2026 dır. Motorlu taşıtlar vergisinde vergi­lendirme, kanunda yazılı tarifeler üze­rinden yapılır. Motorlu taşıtlar vergi­si mükellefleri “kasko sigortası değe­ri” uygulamasından yararlanmaları halinde, araçları aynı yaş grubuna ait araçlara isabet eden verginin bir alt di­limden vergilendirilir.

4
MTV

1/1/2018 tarihinden önce kayıt ve tes­cil edilen, (I/A) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosiklet gibi taşıtla­ra ait vergi tutarlarının her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değer­lerinin %5’ini aşması halinde, bir önce­ki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi esas alınır. 

5
MTV

BUNLAR DIŞINDA KALAN TAŞITLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİL 

Böylelikle, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarı, bir alt kademe­deki taşıtlara isabet eden vergi olarak uygulanır. Uygulama otomobil, kaptı­kaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar geçerli olup bunlar dışında kalan taşıt­lar için geçerli değildir.

6
kasko sigortası

Kasko sigortası değerinin belirlenme­sinde ilgili yılın Ocak ayında yayınlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi’nde yer alan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değeri dikkate alınmayacaktır. Hasarlı duruma gelmiş olan motorlu kara taşıtlarının hasar durumları, kas­ko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.

7
Motorlu Kara Taşıtları Kas­ko Değer Listesi

VERGİ DAİRESİNE BAŞVURU ŞARTI 

Taşıtları “Motorlu Kara Taşıtları Kas­ko Değer Listesi”nde yer alan mükel­lefler kasko sigortası değeri uygula­masından yararlanmak için yetkili si­gorta acentelerine müracaat etmeden, “Kasko Sigortası Değeri Uygulama­sı Başvuru Formu”nu düzenleyerek motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederler.

8
Başvuru yapan araç sahipleri daha az MTV ödeyecek! İşte çoğu kişinin bilmediği o hak

Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi’nde yer almayan taşıtların kas­ko sigortasına esas olan değerleri; yet­kili sigorta acenteleri tarafından Tür­kiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinden alınarak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Si­gortası Değeri Bildirim Formu düzenle­necektir. Söz konusu uygulama mükel­leflerin müracaatı üzerine yapılmakla birlikte mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zo­runlu değildir.

9
MTV vergi

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin ilgili vergi dairesi müdür­lüğüne yazılı olarak başvurmaları ge­rekmektedir. Vergi daireleri müracaat­ta bulunan mükelleflerin ibraz edecek­leri söz konusu formda yer alan bilgileri, motorlu taşıtlar kütüğünde ve ilgili yılın Ocak ayında ilan edilen “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer alan bilgilerle karşılaştırarak, bilgile­rin birbirini tutması halinde, başvuru­da bulunan mükellefleri kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırır­lar. Kasko değerine göre MTV düzeltme başvurusu; Dijital Vergi Dairesi (İnte­raktif Vergi Dairesi)/İşlem Başlat/Araç İşlemleri/Kasko Değerine Göre MTV Düzeltme Dilekçesi bölümünden de ya­pılabilir."

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.