Emekli maaşı zammı sonrası Özgür Erdursun'dan kritik veri: Kimler 25 bin TL sınırını geçti?

Ocak 22, 2026 09:21
1
En düşük emekli aylığı

En düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak Meclis'te kabul edildi. Seyyanen zam, ara zam ve ikramiye için müjdeli haber bekleyen emekliler hakkında kritik açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ülkemizde emekli­lerin %90’ının 25 bin li­ranın altında emekli aylığı aldığını belirterek çarpıcı rakamları açıkladı.
 

2
en düşük emekli aylığı

Erdursun, en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak kabul edilir ise 5.772.223 kişi bu rakamı hatta dul yetimler bu rakamın hissesi şeklinde bu rakamın da altında emekli aylığı almak zorunda ka­lacağını belirtti.
 

3
dul, yetim, malul, vazife ma­lulü, sürekli iş görmezlik geliri

"Bugün Türkiye’de kendi primleriyle, sağ olarak yaşlı­lık aylığı alan gerçek emekli sayısı 12 milyon 239 bin 971 ki­şi" diyen Erdursun, dul, yetim, malul, vazife ma­lulü, sürekli iş görmezlik geliri, sürekli iş göremezlik ölüm aylığı alanlar ile birlikte dosya bazında 16.168.530 dosyada, 16.973.753 kişi SGK’dan aylık aldığını söyledi.
 

4
dul–ye­tim aylığı

Erdursun, Türkiye’de sağ emekli, dul–ye­tim ve diğer aylık alanlarla bir­likte toplam kişi sayısının 16 milyon 973 bin 753’e ulaştığını ifade etti.
 

5
emekli aylığı

Erdursun, "20.000 TL ve altında emekli aylığı alacakların sayısı hükümet yetkilileri tarafından ne kadarda 4 milyon 917 bin kişi olarak açık­lanmasa da aslında bu sayı dos­ya bazında açıklandı ancak aynı dosyada yani hayatını kaybetmiş bir kişinin emeklilik dosyasın­dan 2-3 hatta 4 kişi emekli aylığı alabiliyor bu nedenle doya baz­lı değil de kişi bazlı baktığımız­da aslında 20.000TL ve altında emekli aylığı alacakların sayısı 5 milyon 722 bin 223 kişi oluyor" diyerek çarpıcı tabloyu açıkladı.
 

6
emekli maaşı

Yaklaşık 9 milyon 300 bin, ya­ni toplamın yüzde 56’sının, 20 ile 25 bin lira arasında dar bir gelir bandında sıkışmış durumda olduğunu vurgulayan Erdursun, "Emekli aylıklarına yapılan yüzde 12,19’luk artış sonrası 25 bin liranın üzerinde aylık alan­ların oranı yaklaşık yüzde 10 ola­rak değerlendirilmektedir. Bu da yaklaşık 1 milyon 650 kişiye kar­şılık gelmektedir" dedi.
 

7
dul ve yetimler

Erdursun, yaklaşık 5,7 milyon kişinin, 20 bin lira ve altında aylıkla yaşa­dığını, aylık alanların yarıdan faz­lası, 20–25 bin lira bandında sı­kıştığını; sadece onda birlik bir ke­sim, 25 bin liranın üzerinde aylık alabildiğini, dul ve yetimler ise bu tablo­nun en kırılgan ve en düşük gelir­li kesimini oluşturduğunu söyledi.

