Emekli maaşı zammı sonrası Özgür Erdursun'dan kritik veri: Kimler 25 bin TL sınırını geçti?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
En düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak Meclis'te kabul edildi. Seyyanen zam, ara zam ve ikramiye için müjdeli haber bekleyen emekliler hakkında kritik açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ülkemizde emeklilerin %90’ının 25 bin liranın altında emekli aylığı aldığını belirterek çarpıcı rakamları açıkladı.
Erdursun, en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak kabul edilir ise 5.772.223 kişi bu rakamı hatta dul yetimler bu rakamın hissesi şeklinde bu rakamın da altında emekli aylığı almak zorunda kalacağını belirtti.
"Bugün Türkiye’de kendi primleriyle, sağ olarak yaşlılık aylığı alan gerçek emekli sayısı 12 milyon 239 bin 971 kişi" diyen Erdursun, dul, yetim, malul, vazife malulü, sürekli iş görmezlik geliri, sürekli iş göremezlik ölüm aylığı alanlar ile birlikte dosya bazında 16.168.530 dosyada, 16.973.753 kişi SGK’dan aylık aldığını söyledi.
Erdursun, Türkiye’de sağ emekli, dul–yetim ve diğer aylık alanlarla birlikte toplam kişi sayısının 16 milyon 973 bin 753’e ulaştığını ifade etti.
Erdursun, "20.000 TL ve altında emekli aylığı alacakların sayısı hükümet yetkilileri tarafından ne kadarda 4 milyon 917 bin kişi olarak açıklanmasa da aslında bu sayı dosya bazında açıklandı ancak aynı dosyada yani hayatını kaybetmiş bir kişinin emeklilik dosyasından 2-3 hatta 4 kişi emekli aylığı alabiliyor bu nedenle doya bazlı değil de kişi bazlı baktığımızda aslında 20.000TL ve altında emekli aylığı alacakların sayısı 5 milyon 722 bin 223 kişi oluyor" diyerek çarpıcı tabloyu açıkladı.
Yaklaşık 9 milyon 300 bin, yani toplamın yüzde 56’sının, 20 ile 25 bin lira arasında dar bir gelir bandında sıkışmış durumda olduğunu vurgulayan Erdursun, "Emekli aylıklarına yapılan yüzde 12,19’luk artış sonrası 25 bin liranın üzerinde aylık alanların oranı yaklaşık yüzde 10 olarak değerlendirilmektedir. Bu da yaklaşık 1 milyon 650 kişiye karşılık gelmektedir" dedi.
Erdursun, yaklaşık 5,7 milyon kişinin, 20 bin lira ve altında aylıkla yaşadığını, aylık alanların yarıdan fazlası, 20–25 bin lira bandında sıkıştığını; sadece onda birlik bir kesim, 25 bin liranın üzerinde aylık alabildiğini, dul ve yetimler ise bu tablonun en kırılgan ve en düşük gelirli kesimini oluşturduğunu söyledi.