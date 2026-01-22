Emekli maaşı zammı sonrası Özgür Erdursun'dan kritik veri: Kimler 25 bin TL sınırını geçti?

Erdursun, "20.000 TL ve altında emekli aylığı alacakların sayısı hükümet yetkilileri tarafından ne kadarda 4 milyon 917 bin kişi olarak açık­lanmasa da aslında bu sayı dos­ya bazında açıklandı ancak aynı dosyada yani hayatını kaybetmiş bir kişinin emeklilik dosyasın­dan 2-3 hatta 4 kişi emekli aylığı alabiliyor bu nedenle doya baz­lı değil de kişi bazlı baktığımız­da aslında 20.000TL ve altında emekli aylığı alacakların sayısı 5 milyon 722 bin 223 kişi oluyor" diyerek çarpıcı tabloyu açıkladı.

