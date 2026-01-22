ABD basını kartları yeniden dağıttı! Ne Grönland, ne İran: Trump'ın radarındaki ülke yönetimi yıl sonunu göremeyebilir

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump yönetimi, Küba'da yıl sonuna kadar bir rejim değişikliğinin mümkün olabileceğine yönelik beklentisini artırdı.

Washington’daki üst düzey kaynaklar, söz konusu değerlendirmelerin son haftalarda giderek daha sık gündeme getirildiğini aktardı.

MADURO'NUN DEVRİLMESİ BASKIYI ARTIRDI

Haberde, 3 Ocak’ta gerçekleştirilen sınırlı bir operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ele geçirilerek görevden alınmasının, Küba’ya ilişkin beklentiler açısından bir kırılma noktası oluşturduğu ifade edildi.

Küba ekonomisinin Venezuela’ya büyük ölçüde bağımlı olması nedeniyle, Maduro yönetiminin sona ermesinin Havana üzerindeki baskıyı kritik düzeye taşıdığına dikkat çekildi.

KITLIK VE EKONOMİK KRİZ KAPIYA DAYANDI

ABD istihbarat değerlendirmelerine atıfta bulunulan haberde, Venezuela’dan gelen desteğin kesilmesinin Küba’nın enerji tedarikini ciddi risk altına aldığı ifade edildi.

Ülkede kronikleşen Elektrik kesintileri, ilaç eksikliği, temel tüketim mallarındaki kıtlık, gibi unsurların ekonomik tabloyu daha da ağırlaştırdığı kaydedildi.

SİYASİ DENGELER ZORLANABİLİR

İstihbarat raporlarında, Küba nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ının yoksulluk sınırının altında yaşadığına dikkat çekildi. Amerikalı yetkililer, derinleşen yoksulluk ve sosyal baskının toplumsal huzursuzluğu tetikleyebileceğini ve adadaki siyasi dengeleri zorlayabileceğini öngörüyor.