ABD basını kartları yeniden dağıttı! Ne Grönland, ne İran: Trump'ın radarındaki ülke yönetimi yıl sonunu göremeyebilir

ABD yetkilileri Donald Trump yönetiminin Küba’da yıl sonuna kadar rejim değişikliğinin mümkün olabileceğini değerlendiriyor. Maduro’nun Venezuela’daki devri ülkenin Küba’ya karşı ekonomik desteklerini azaltarak Havana’da baskıyı artırıyor. Küba ekonomisinin Venezuela’ya bağımlılığı, enerji tedarikinde risk oluştururken yoksulluk, ilaç eksikliği ve temel tüketim mallarındaki kıtlık ülkede sosyal huzursuzluğa yol açabilir.

ABD basını kartları yeniden dağıttı! Ne Grönland, ne İran: Trump'ın radarındaki ülke yönetimi yıl sonunu göremeyebilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 09:48

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump yönetimi, Küba'da yıl sonuna kadar bir rejim değişikliğinin mümkün olabileceğine yönelik beklentisini artırdı.

Washington’daki üst düzey kaynaklar, söz konusu değerlendirmelerin son haftalarda giderek daha sık gündeme getirildiğini aktardı.

ABD basını kartları yeniden dağıttı! Ne Grönland, ne İran: Trump'ın radarındaki ülke yönetimi yıl sonunu göremeyebilir

MADURO'NUN DEVRİLMESİ BASKIYI ARTIRDI

Haberde, 3 Ocak’ta gerçekleştirilen sınırlı bir operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ele geçirilerek görevden alınmasının, Küba’ya ilişkin beklentiler açısından bir kırılma noktası oluşturduğu ifade edildi.

Küba ekonomisinin Venezuela’ya büyük ölçüde bağımlı olması nedeniyle, Maduro yönetiminin sona ermesinin Havana üzerindeki baskıyı kritik düzeye taşıdığına dikkat çekildi.

ABD basını kartları yeniden dağıttı! Ne Grönland, ne İran: Trump'ın radarındaki ülke yönetimi yıl sonunu göremeyebilir

KITLIK VE EKONOMİK KRİZ KAPIYA DAYANDI

ABD istihbarat değerlendirmelerine atıfta bulunulan haberde, Venezuela’dan gelen desteğin kesilmesinin Küba’nın enerji tedarikini ciddi risk altına aldığı ifade edildi.

Ülkede kronikleşen Elektrik kesintileri, ilaç eksikliği, temel tüketim mallarındaki kıtlık, gibi unsurların ekonomik tabloyu daha da ağırlaştırdığı kaydedildi.

ABD basını kartları yeniden dağıttı! Ne Grönland, ne İran: Trump'ın radarındaki ülke yönetimi yıl sonunu göremeyebilir

SİYASİ DENGELER ZORLANABİLİR

İstihbarat raporlarında, Küba nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ının yoksulluk sınırının altında yaşadığına dikkat çekildi. Amerikalı yetkililer, derinleşen yoksulluk ve sosyal baskının toplumsal huzursuzluğu tetikleyebileceğini ve adadaki siyasi dengeleri zorlayabileceğini öngörüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Venezuela petrolüne el koyan Trump'tan Küba'ya rest: "Anlaşma yoksa petrol de yok"
'Anlaşma yoksa petrol de yok' diyen Trump'a Küba'dan sert tepki
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
