'Anlaşma yoksa petrol de yok' diyen Trump'a Küba'dan sert tepki

ABD Başkanı Donald Turmp, ''Anlaşma yoksa petrol de yok'' diyerek Venezuela petrolünün artık Küba'ya verilmeyeceğini açıklamasının ardından Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'den tepki gecikmedi.

Diaz-Canel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şeyi, hatta insan hayatını bile ticarete dönüştürenlerin, Küba'yı herhangi bir şekilde suçlama yetkisi yok. Şimdi ulusumuza karşı histerik bir şekilde öfke saçanlar, bu halkın siyasi modelini seçme konusundaki egemen kararına duydukları öfkeyle yanıp tutuşuyorlar" dedi.

''KİMSE BİZE NE YAPACAĞIMIZI DİKTE EDEMEZ''

Diaz-Canel, ülkede yaşanan ağır ekonomik zorluklardan devrimi sorumlu tutanların, sessiz kalmaktan utanması gerektiğini dile getirerek, "Çünkü onlar, bu zorlukların ABD'nin 60 yıldır bize dayattığı ve şimdi daha da ileriye götürmekle tehdit ettiği aşırı baskıcı ve acımasız önlemlerin sonucu olduğunu biliyor ve kabul ediyorlar. Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez. Küba saldırmaz, 66 yıldır ABD tarafından saldırıya uğramıştır ve tehdit etmez. Vatanını son damla kanına kadar savunmaya hazırdır" açıklamasını yaptı.

''MADDİ TAZMİNAT ALMIYORUZ''

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küba, herhangi bir ülkeye sağladığı güvenlik hizmetleri karşılığında maddi veya parasal bir tazminat almamaktadır ve bugüne kadar da almamıştır. ABD'nin aksine, bizim hükümetimiz diğer devletlere karşı paralı askerlik, şantaj veya askeri baskı faaliyetlerinde bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN 'ANLAŞMA YOKSA PETROL DE YOK' ÇIKIŞI

Trump, "Küba, uzun yıllar boyunca Venezuela'dan gelen büyük miktarlarda petrol ve para ile yaşadı. Karşılığında Küba, son iki Venezuelalı diktatör için 'Güvenlik Hizmetleri' sağladı, ama artık değil. O Kübalıların çoğu, geçen haftaki ABD saldırısında öldü. Venezuela artık kendilerini yıllarca rehin tutan haydutlar ve şantajcılardan korunmaya ihtiyaç duymuyor. Venezuela'nın artık, dünyadaki en güçlü orduya (açık ara) sahip olan Amerika Birleşik Devletleri var; onları koruyacak ve koruyacağız" demişti.

Küba'ya mesaj gönderen Trump, "Küba'ya artık petrol ya da para gitmeyecek. Sıfır. Çok geç olmadan önce bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

''BENCE KÜBA ÇÖKECEK''

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Venezuela'da yaşanan yönetim değişikliğinin Küba'yı da olumsuz etkileyeceğine dikkat çekmiş, "Küba Venezuela'yı koruyor, Venezuela da Küba'ya petrol gelirinden para sağlıyordu. Uzun zamandır sistem bu şekilde işliyordu. Ancak artık işler o şekilde yürümüyor. Bu yüzden Küba'nın ne yapacağını bilmiyorum. Bence Küba çökecek" şeklinde konuşmuştu.