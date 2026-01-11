Venezuela petrolüne el koyan Trump'tan Küba'ya rest: "Anlaşma yoksa petrol de yok"

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya hesabı üzerinden Venezuela petrollerini Küba'ya göndermeyeceğini belirterek, çok geç olmadan Küba'nın ABD ile anlaşma yoluna gitmesini tavsiye etti.

Trump yaptığı açıklamada, "Artık Küba’ya Venezuela’dan petrol gitmeyecek. Venezuela’yı artık ABD koruyacak. Çok geç olmadan Küba’ya anlaşma yapmasını şiddetle öneriyorum." ifadelerini kullandı.

