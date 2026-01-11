Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'nin kaçırdığı Venezuela devrik lideri Maduro'dan ilk mesaj: Ben bir savaşçıyım!

ABD'nin kaçırdığı Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'dan ilk mesaj geldi. Maduro'nun oğlu Guerra, babasının avukatları aracılığıyla ilettiği sözlerini duyurdu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 14:55

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıda kaçırılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, avukatları sayesinde kamuoyuna mesaj gönderdi. Maduro'nun milletvekili olan oğlu Guerra, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve kararlılığını koruduğunu söyledi.

ABD'nin kaçırdığı Venezuela devrik lideri Maduro'dan ilk mesaj: Ben bir savaşçıyım!

İktidardaki Birleşik Sosyalist Parti (PSUV) yöneticilerine hitap eden Guerra, avukatların “güçlü olduklarını ve üzülmemeleri gerektiğini” ilettiğini söyledi.

Maduro Guerra, babasının mesajını şu sözlerle aktardı:

“Biz iyiyiz. Ben bir savaşçıyım.”

ABD'nin kaçırdığı Venezuela devrik lideri Maduro'dan ilk mesaj: Ben bir savaşçıyım!

Maduro Guerra, babasının “kırılmadığını” vurgulayarak, hükümet ve destekçilerinin birlik içinde olduğunu söyledi. Guerra, “Chavismo’nun gücü birlikten geliyor. Ne olursa olsun bir arada kalmalıyız” ifadelerini kullandı.

ABD'nin kaçırdığı Venezuela devrik lideri Maduro'dan ilk mesaj: Ben bir savaşçıyım!

''ÜLKEYE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ''

Öte yandan devrik lider Nicolas Maduro'nun yerine geçici olarak geçen Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Maduro ve eşinin ülkeye geri getirilmesi için çalışacaklarını söyledi. Rodriguez, ülkede liderlik ve yönetim konusunda belirsizlik olmadığını savunarak, “Burada bir belirsizlik yok. Yönetim halkın elindedir ve başında Başkan Nicolás Maduro’nun olduğu bir hükümet vardır” dedi.

ABD'nin kaçırdığı Venezuela devrik lideri Maduro'dan ilk mesaj: Ben bir savaşçıyım!

VENEZUELA'DA NELER OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD'nin kaçırdığı Venezuela devrik lideri Maduro'dan ilk mesaj: Ben bir savaşçıyım!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD'nin kaçırdığı Venezuela devrik lideri Maduro'dan ilk mesaj: Ben bir savaşçıyım!

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini ifade etmişti.

ABD'nin kaçırdığı Venezuela devrik lideri Maduro'dan ilk mesaj: Ben bir savaşçıyım!

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

#Dünya
