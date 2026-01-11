ABD'nin kaçırdığı Venezuela devrik lideri Maduro'dan ilk mesaj: Ben bir savaşçıyım!

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıda kaçırılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, avukatları sayesinde kamuoyuna mesaj gönderdi. Maduro'nun milletvekili olan oğlu Guerra, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve kararlılığını koruduğunu söyledi.

İktidardaki Birleşik Sosyalist Parti (PSUV) yöneticilerine hitap eden Guerra, avukatların “güçlü olduklarını ve üzülmemeleri gerektiğini” ilettiğini söyledi.

Maduro Guerra, babasının mesajını şu sözlerle aktardı:

“Biz iyiyiz. Ben bir savaşçıyım.”

Maduro Guerra, babasının “kırılmadığını” vurgulayarak, hükümet ve destekçilerinin birlik içinde olduğunu söyledi. Guerra, “Chavismo’nun gücü birlikten geliyor. Ne olursa olsun bir arada kalmalıyız” ifadelerini kullandı.

''ÜLKEYE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ''

Öte yandan devrik lider Nicolas Maduro'nun yerine geçici olarak geçen Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Maduro ve eşinin ülkeye geri getirilmesi için çalışacaklarını söyledi. Rodriguez, ülkede liderlik ve yönetim konusunda belirsizlik olmadığını savunarak, “Burada bir belirsizlik yok. Yönetim halkın elindedir ve başında Başkan Nicolás Maduro’nun olduğu bir hükümet vardır” dedi.

VENEZUELA'DA NELER OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini ifade etmişti.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.