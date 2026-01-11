ABD'nin saldırısı işleri değiştirdi: Venezuela'nın Petty Adası artık Trump'ın bağışçısına ait olabilir

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısıyla beraber Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoymasıyla beraber işler değişti. Artık Venezuela'nın muhteşem manzaralı Petty Adası bir ABD'li zenginin olabilir.

Delaware Nehri'nde, Philadelphia'nın muhteşem manzarasına sahip, pek bilinmeyen 300 dönümlük Petty Adası şu an Venezuela'nın kontrolünde. Fakat bu durum yakında değişebilir.

ADANIN DEVRİNİN ÖNÜ AÇILDI

Philadelphia Inquirer'ın haberine göre, Petty Adası onlarca yıldır Venezuela'nın ulusal petrol şirketinin bir kolu olan Citgo Petroleum Corp.'a aitti. Fakat son uluslararası olaylar ve mahkeme kararı yatırımcı ve muhafazakar bağışçı Paul Singer'ın Elliott Investment Management şirketinin adayı devralmasının önünü açtı.

New York Post'un haberine göre, geçtiğimiz kasım ayında bir federal yargıç, Elliot'ın iştiraki Amber Energy'nin, milyarlarca dolarlık borcu kapatmak için hisse satışı yoluyla Citgo'nun Venezuela'daki ana şirketi Petróleos de Venezuela'yı 5,9 milyar dolara satın alma teklifini onayladı.

'DOLANDIRICILIK' TEPKİSİ

Venezuelalı yetkililer satışı "dolandırıcılık" olarak nitelendirerek karara itiraz ettiler. Fakat ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısında Maduro'nun yakalanmasıyla işler değişti.

Gazetenin belirttiğine göre, özellikle Başkan Trump'ın ABD'nin petrol zengini Güney Amerika ülkesini yönettiğini söylemesiyle birlikte, Venezuela'nın temyiz başvurusuna devam edip etmeyeceği bilinmiyor; bu nedenle Singer ve Amber'ın Citgo'nun ve muhtemelen Petty'nin Adası'nın mülkiyetini alma anlaşmasını yakında tamamlama ihtimali yüksek.

PETTY ADASI'NIN TARİHİ

New Jersey'nin bir parçası olan Petty Adası, aslen yerli Lenni-Lenape halkı tarafından iskan edilmişti ve bir zamanlar Pensilvanya'nın kurucusu William Penn'e aitti.

Ünlü ziyaretçiler arasında korsan Karasakal ve Benjamin Franklin de bulunmaktadır.

18. yüzyıl Philadelphia tüccarı John Petty'nin adını taşıyan ada, 1916'da o zamanlar bir Amerikan şirketi olan Citgo'nun burada arazi satın almaya başlamasına kadar tarım ve gemi yapımı için kullanılıyordu. 1950'lere gelindiğinde, adanın tamamına sahip olmuştu. Venezuela'nın PDVSA şirketi, 1980'lerde Citgo'nun mülkiyetini devraldı. New Jersey eyaleti, Camden'deki Su Bilimleri Merkezi'ne göre, adayı bir çevre merkezi içeren kentsel bir doğa rezervine dönüştürmek istiyor.

Adanın halka açık erişimi yalnızca planlanmış programlarla sınırlıdır.