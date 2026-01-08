Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump, Venezuela'daki Maduro operasyonunu anlatıp bir de itirafta bulundu!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın yönetiminde senelerce söz sahibi olabileceğinin işaretini verdi. ABD lideri, Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'e düzenlenen operasyonun nasıl gerçekleştiğini anlattı. Trump bir de itirafta bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 15:21

ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times'a (NYT) verdiği röportajla dikkat çekti. ABD'nin Venezuela'yı "yönetmeye ve devasa rezervlerinden petrol çıkarmaya" yıllarca devam etmesini beklediğini söyleyen Trump, Washington'ın ülkeyi doğrudan denetleme girişiminin ne kadar süreceği sorusuna, "Bunu bize zaman gösterecek." cevabını verdi.

Trump, Venezuela'daki Maduro operasyonunu anlatıp bir de itirafta bulundu!

''PETROLÜ KULLANACAĞIZ, ÇIKARACAĞIZ, FİYATINI DÜŞÜRECEĞİZ''

Trump, Venezuela'yı "çok karlı şekilde yeniden inşa edeceğini" öne sürerek "Petrolü kullanacağız ve petrol çıkaracağız. Petrol fiyatlarını düşüreceğiz ve Venezuela'ya çok ihtiyaç duydukları parayı vereceğiz." dedi.

Ülkede alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimindeki eski yetkililerden oluşan geçici hükümetin de Washington ile işbirliği yaptığına işaret eden Trump, ABD'nin "gerekli olduğunu düşündüğü her şeyi" mevcut Caracas yönetiminden aldığını belirtti.

Trump, Venezuela'daki Maduro operasyonunu anlatıp bir de itirafta bulundu!

KRİTİK SORUYA CEVAP YOK!

Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüşüp görüşmediği ve ülkede seçimlerin ne zaman yapılabileceğine ilişkin sorulara cevap vermedi.

Öte yandan Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rodriguez ve diğer geçiş hükümeti yetkilileriyle yakın temas içinde olduğunu kaydetti.

Trump, Venezuela'daki Maduro operasyonunu anlatıp bir de itirafta bulundu!

Trump ayrıca, gelecekte Venezuela'ya seyahat etmek istediğini belirterek "Sanırım bir noktada güvenli hale gelecek." ifadesini kullandı.

ABD'YE 30 İLA 50 MİLYON VARİL PETROL

Yaptırıma tabi tutulan petrolden "ülkesi için gelir elde etmeye" başladığını öne süren Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğine dair dün yaptığı açıklamasına değindi.

Trump, söz konusu süreç için herhangi bir zaman dilimi belirtmeyerek petrol meselesinin "biraz zaman alacağını" öne sürdü.

ABD güçlerini ülkeye konuşlandırmasına neyin yol açabileceği konusunda yorum yapmaktan kaçınan Trump, "Size bunu söylemek istemem." diye konuştu.

Trump, Venezuela'daki Maduro operasyonunu anlatıp bir de itirafta bulundu!

''ŞU AN ORADAKİ YÖNETİMLE ÇOK İYİYİZ''

Trump, Venezuela'nın ülkenin petrolüne erişimini engellemesi, Rus ve Çinli personeli sınır dışı etmeyi reddetmesi halinde ABD birliklerini ülkeye gönderip göndermeyeceği yönelik soruya ise şöyle cevap verdi:

"Bunu size söylemem. Bunu gerçekten size söylemek istemem ancak onlar bize çok saygı gösteriyorlar. Biliyorsunuz, şu an oradaki yönetimle çok iyi geçiniyoruz."

Trump, Venezuela'daki Maduro operasyonunu anlatıp bir de itirafta bulundu!

TRUMP MADURO OPERASYONUNU ANLATTI

Trump, Kentucky eyaletinde bulunan askeri bir tesiste, Maduro ve eşi Cilia Flores'in yaşadığı yerleşkenin gerçeğe yakın bir kopyasının oluşturulmasındaki süreç dahil, Maduro'ya yönelik operasyonda yer alan güçlerin eğitimini takip ettiğini söyledi.

Trump, Venezuela'daki Maduro operasyonunu anlatıp bir de itirafta bulundu!

ESKİ BAŞKANLARI BAŞARISIZ OPERASYONLAR ÜZERİNDEN VURDU

Başkan Trump, Maduro'ya yönelik müdahalenin, ABD'nin eski Başkanı Jimmy Carter döneminde 24 Nisan 1980'de İran'da rehin tutulan 52 ABD'linin kurtarılması için yapılan "başarısız operasyona" benzer bir şekilde sonuçlanma ihtimaline yönelik endişeli olduğunu da itiraf etti.

Trump, Venezuela'daki Maduro operasyonunu anlatıp bir de itirafta bulundu!

Operasyon ilerledikçe bunun "(Eski ABD Başkanı) Jimmy Carter'ın tüm yönetimini mahveden felaketine" dönüşmesinden endişe ettiğini kaydeden Trump, Maduro'ya yönelik müdahale sürecine ilişkin, "Biliyorsunuz, Jimmy Carter gibi helikopterleri her yere çarpan birini görmediniz, (Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın Afganistan felaketi gibi en basit manevrayı bile yapamadıkları bir duruma şahit olmadınız." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Venezuela lideri Maduro nasıl yakalandı? CIA'in taktiği yine aynı: Evinin aynısını inşa ettiler, casus en yakınındaydı
Maduro'nun alıkonulmasından sonra gelen telefon: ABD, Venezuela'ya gizli oturum kararlarını aktardı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.