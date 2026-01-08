Trump, Venezuela'daki Maduro operasyonunu anlatıp bir de itirafta bulundu!

ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times'a (NYT) verdiği röportajla dikkat çekti. ABD'nin Venezuela'yı "yönetmeye ve devasa rezervlerinden petrol çıkarmaya" yıllarca devam etmesini beklediğini söyleyen Trump, Washington'ın ülkeyi doğrudan denetleme girişiminin ne kadar süreceği sorusuna, "Bunu bize zaman gösterecek." cevabını verdi.

''PETROLÜ KULLANACAĞIZ, ÇIKARACAĞIZ, FİYATINI DÜŞÜRECEĞİZ''

Trump, Venezuela'yı "çok karlı şekilde yeniden inşa edeceğini" öne sürerek "Petrolü kullanacağız ve petrol çıkaracağız. Petrol fiyatlarını düşüreceğiz ve Venezuela'ya çok ihtiyaç duydukları parayı vereceğiz." dedi.

Ülkede alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimindeki eski yetkililerden oluşan geçici hükümetin de Washington ile işbirliği yaptığına işaret eden Trump, ABD'nin "gerekli olduğunu düşündüğü her şeyi" mevcut Caracas yönetiminden aldığını belirtti.

KRİTİK SORUYA CEVAP YOK!

Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüşüp görüşmediği ve ülkede seçimlerin ne zaman yapılabileceğine ilişkin sorulara cevap vermedi.

Öte yandan Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rodriguez ve diğer geçiş hükümeti yetkilileriyle yakın temas içinde olduğunu kaydetti.

Trump ayrıca, gelecekte Venezuela'ya seyahat etmek istediğini belirterek "Sanırım bir noktada güvenli hale gelecek." ifadesini kullandı.

ABD'YE 30 İLA 50 MİLYON VARİL PETROL

Yaptırıma tabi tutulan petrolden "ülkesi için gelir elde etmeye" başladığını öne süren Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğine dair dün yaptığı açıklamasına değindi.

Trump, söz konusu süreç için herhangi bir zaman dilimi belirtmeyerek petrol meselesinin "biraz zaman alacağını" öne sürdü.

ABD güçlerini ülkeye konuşlandırmasına neyin yol açabileceği konusunda yorum yapmaktan kaçınan Trump, "Size bunu söylemek istemem." diye konuştu.

''ŞU AN ORADAKİ YÖNETİMLE ÇOK İYİYİZ''

Trump, Venezuela'nın ülkenin petrolüne erişimini engellemesi, Rus ve Çinli personeli sınır dışı etmeyi reddetmesi halinde ABD birliklerini ülkeye gönderip göndermeyeceği yönelik soruya ise şöyle cevap verdi:

"Bunu size söylemem. Bunu gerçekten size söylemek istemem ancak onlar bize çok saygı gösteriyorlar. Biliyorsunuz, şu an oradaki yönetimle çok iyi geçiniyoruz."

TRUMP MADURO OPERASYONUNU ANLATTI

Trump, Kentucky eyaletinde bulunan askeri bir tesiste, Maduro ve eşi Cilia Flores'in yaşadığı yerleşkenin gerçeğe yakın bir kopyasının oluşturulmasındaki süreç dahil, Maduro'ya yönelik operasyonda yer alan güçlerin eğitimini takip ettiğini söyledi.

ESKİ BAŞKANLARI BAŞARISIZ OPERASYONLAR ÜZERİNDEN VURDU

Başkan Trump, Maduro'ya yönelik müdahalenin, ABD'nin eski Başkanı Jimmy Carter döneminde 24 Nisan 1980'de İran'da rehin tutulan 52 ABD'linin kurtarılması için yapılan "başarısız operasyona" benzer bir şekilde sonuçlanma ihtimaline yönelik endişeli olduğunu da itiraf etti.

Operasyon ilerledikçe bunun "(Eski ABD Başkanı) Jimmy Carter'ın tüm yönetimini mahveden felaketine" dönüşmesinden endişe ettiğini kaydeden Trump, Maduro'ya yönelik müdahale sürecine ilişkin, "Biliyorsunuz, Jimmy Carter gibi helikopterleri her yere çarpan birini görmediniz, (Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın Afganistan felaketi gibi en basit manevrayı bile yapamadıkları bir duruma şahit olmadınız." ifadelerini kullandı.