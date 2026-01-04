Venezuela lideri Maduro nasıl yakalandı? CIA'in taktiği yine aynı: Evinin aynısını inşa ettiler, casus en yakınındaydı

Dünya Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in evlerinden kaçırılmasını konuşurken, operasyonun detayları gün yüzüne çıktı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, 'Kesin Çözüm' verilen operasyona nasıl hazırlanıldığını ve neler yaşandığını anlattı.

Caine, operasyonun ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi istihbarat kurumlarının desteğiyle gerçekleştiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 22.46'da saldırı emrini verdiğini aktaran Caine, bu kararda hava şartlarının etkili olduğunu ifade etti.

150 UÇAK HAVALANDI, BİRİ VURULDU

Gece boyunca 20 farklı kara ve deniz üssünden uçakların hareket ettiğini söyleyen Caine, toplam 150 bombardıman savaş, istihbarat ve keşif uçağının havalandığını aktardı. Uçuş ekibinde en genci 20, en yaşlısı 49 yaşında olmak üzere birçok kişinin yer aldığını vurgulayan Caine, helikopterlerin su seviyesinden yaklaşık 30 metre yükseklikte uçtuğunu söyledi.

Operasyona F-22, F-35 ve B1 gibi uçakların yanı sıra çok sayıda dron da eşlik etti. Uçaklar bölgeye yaklaştıklarında ülkenin hava savunma sistemleri devre dışı bırakıldı. Maduro'nun evine ulaşıldığında ise helikopterler ateş altında kaldı ve uçaklardan biri vuruldu fakat uçmaya devam edebildi.

HELİKOPTERLERDEN OLUŞAN KONVOY

Saldırılar sürerken, ABD Özel Kuvvetleri ağır silahlarla Karakas’a girdi. Yanlarında, gerekmesi halinde Maduro’nun bulunduğu yerdeki çelik kapıları kesmek için gerekli cihazlar da bulunuyordu. Yetkililer birliklerin şehre nasıl girdiğini açıklamadı, ancak sosyal medyada Karakas sakinleri tarafından paylaşılan videolarda, alçak irtifada uçan helikopterlerden oluşan bir konvoy görüldü.

Ardından askerler FBI ajanlarıyla birlikte Trump’ın “son derece iyi korunan bir kale” olarak tanımladığı konuta girdi.

MADURO VE EŞİ TESLİM OLDU

Operasyon süresinde istihbarat ekiplerinin kara kuvvetlerine gerçek zamanlı bilgi sağladı. Maduro ve eşi Cilia Flores'in teslim olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından gözaltına alındı. Bu saatten itibaren ordu, Venezuela'dan ayrılmaya başladı.

MADURO'NUN EVİ BİREBİR İNŞA EDİLDİ

ABD'nin seçkin birliklerinden biri olan Delta Force, operasyon öncesinde Maduro'nun evinin birebir inşasını yaptı. Ekip, ağır şekilde tahkim edilmiş bu konuta nasıl gireceklerini defalarca prova etti. Ekibin bu hazırlığı ilk değildi. Daha önceki kritik operasyonlar öncesinde de benzer hazırlıklar yaptıkları biliniyordu.

MADURO'NUN PEŞİNDE AJANLAR VARDI

Konuya yakın bir kaynağa göre, CIA ağustos ayından itibaren sahada küçük bir ekip bulunduruyordu. Bu ekip, Maduro’nun günlük yaşam düzeni ve hareket alışkanlıkları hakkında kritik bilgiler sağlayarak yakalama operasyonunun sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanıdı.

CASUSLARDAN BİRİ EN YAKININDAYDI

Reuters’a konuşan iki ayrı kaynak ise, istihbarat teşkilatının Maduro’ya yakın bir ajanı da bulunduğunu; bu kişinin, operasyon ilerledikçe Maduro’nun hareketlerini izleyerek tam konumunu nokta atışıyla tespit etmeye hazır olduğunu söyledi.

OPERASYON 4 GÜN ERTELENDİ

Trump'ın aslında operasyona 4 gün önce onay verdiği fakat hava koşulları nedeniyle ertelenmesi gerektiği belirtildi. Operasyon sırasında ise Trump, Florida’daki Palm Beach’te bulunan Mar-a-Lago kulübünde danışmanlarıyla birlikte operasyonu canlı yayından izledi.

Kaynaklardan birine göre, Trump’ın kıdemli danışmanı Stephen Miller, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve CIA Direktörü John Ratcliffe, aylar boyunca bu dosya üzerinde çalışan çekirdek bir ekip oluşturdu. Bu ekip düzenli toplantılar ve telefon görüşmeleri yaptı ve sık sık başkanla da bir araya geldi.