ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Venezuela'nın başkenti Caracas'a cumartesi günü yerel saatle 02.00 sıralarında askeri operasyon düzenleyen ABD ordusu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'u alıkoydu. Maduro’nun gözaltında olduğunu ve Venezuela’nın kontrolünü Amerikan yetkililerinin devralacağını söyleyen Donald Trump, "Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Güvenli, düzgün ve ihtiyatlı bir geçişi sağlayabileceğimiz zamana kadar ülkeyi yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.