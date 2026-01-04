Kategoriler
ABD'DEN VENEZUELA'YA OPERASYON
ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Venezuela'nın başkenti Caracas'a cumartesi günü yerel saatle 02.00 sıralarında askeri operasyon düzenleyen ABD ordusu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'u alıkoydu. Maduro’nun gözaltında olduğunu ve Venezuela’nın kontrolünü Amerikan yetkililerinin devralacağını söyleyen Donald Trump, "Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Güvenli, düzgün ve ihtiyatlı bir geçişi sağlayabileceğimiz zamana kadar ülkeyi yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.
MADURO'DAN İLK FOTOĞRAF
ABD'nin askeri operasyonuyla yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ilk görüntü geldi. Trump, ABD savaş gemisindeki Maduro'nun fotoğrafını yayınlarken, Maduro'nun ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğu görüldü.