ABD Venezuela'dan ne zaman çıkacak? Trump saldırıdaki asıl amacı duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin Venezuela'ya operasyonuyla ilgili açıklama yapıyor. Trump, operasyonda hiçbir ABD askerinin kaybedilmediğini belirterek "Uygun bir geçiş olana kadar Venezuela'dayız" dedi. Trump ayrıca "ABD petrol şirketlerini ülkeye sokacağız" sözleriyle saldırının amacını özetledi.

ABD Venezuela'dan ne zaman çıkacak? Trump saldırıdaki asıl amacı duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.01.2026
19:48
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
20:19

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığı operasyonla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Trump, operasyonu "tarihin en ihtişamlı askeri hamlelerinden biri" olarak tanımlarken Venezuela’yı geçiş sürecinde ABD’nin yöneteceğini ve Maduro’nun New York’ta narkoterör suçlamasıyla yargılanacağını söyledi.

Trump ayrıca "Dünyanın en büyüklerinden olan ABD petrol şirketlerini ülkeye sokacağız" diyerek saldırıdaki amacı da duyurdu.

"VENEZUELA'NIN ASKERİ KAPASİTELERİ GÜÇSÜZ HALE GETİRİLDİ"

Trump'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Amerikan askeri gücü havadan, karadan, denizden operasyon yaptı. Amerikan tarihinde gördüğümüz en büyük operasyonlardan biriydi. Geçmişte Kasım Süleymani'ye ve El-Bağdadi'ye karşı operasyonlar vardı. İran'da imha operasyonu vardı. Gece yarısı operasyon gerçekleştirildi. Dünyada hiçbir ulus Amerika'nın başardıklarını başaramazdı.

Venezuela'nın askeri kapasiteleri güçsüz hale getirildi. ABD kolluk güçleri başarılı bir şekilde gece yarısı karanlıkta Maduro'yu ele geçirdi. Bizim uzmanlığımız sayesinde o bölge karartılmıştı. Maduro eşiyle birlikte ele geçirildi. Her ikisi şu anda Amerikan adaletinin karşısına çıkarılacak.

"GÖRDÜKLERİMİ GÖRSEYDİNİZ ÇOK ETKİLENİRDİNİZ"

Aslında bekliyorlardı. Denizde gemiler vardı. Tamamen etkisiz hale getirildiler. Hızlı bir şekilde devre dışı bırakıldılar. Benim gördüklerimi görseydiniz, çok etkilenirdiniz. Görmeyeceksiniz demiyorum. Hiçbir Amerikan askeri öldürülmedi. Birçok kişi ve uçak bu operasyona dahil oldu. Hiçbir askeri ekipmanımız kaybolmadı. Hiçbir ordu mensubumuz yaralanmadı. ABD Ordusu açık ara dünyadaki en güçlü ordu olduğunu gösterdi. Düşmanlarımız artık hangi ekipmanlara sahip olduğumuzu hayal bile edemiyor.

"ABD'YE UYUŞTURUCUNUN YÜZDE 97'Sİ VENEZUELA GİBİ ÜLKELERDEN GELİYOR"

Gemilere baktığımızda ABD'ye gelen uyuşturucunun yüzde 97'si denizden geliyor. Biz bunları hedef aldık. Bu uyuşturucular Venezuela gibi yerlerden geliyor. Ülkemizi güvenli, huzurlu ve adil bir geçiş yapılana kadar çalışacağız. Bu ülkede güvenli, düzgün ve adalete yaraşır geçiş olana kadar desteklemeye devam edeceğiz. Biz barış, özgürlük ve adalet istiyoruz Venezuela'nın büyük halkı için. Artık Venezuelalılar vatanlarına dönmek istiyorlar. Venezuela halkının iyiliğini gözetmeyecek birinin süreci üstlenmesine izin vermeyiz.

"UYGUN BİR GEÇİŞE KADAR VENEZUELA'DAYIZ"

Uygun bir geçişin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu gerçekleşene kadar biz yöneteceğiz. Venezuela'da uzun zamandır yaşanan durum vardı. Yaşanabilecek durumları hayal bile edemediler. Biz burada çok büyük bir petrol şirketine sahibiz. Onlar Venezuela'ya gidecekler, yıkılmış halde bulunan petrol tesislerini tamir ettikten sonra ülkeye para akışını başlatacaklar. Gerekirse ikinci büyük saldırıyı da yaparız. Muhtemelen şu aşamada gerekmeyecek. İlk dalga son derece başarılı oldu. İkinci büyük dalgaya ihtiyacımız olmayacak.

"ABD'DE YAŞAYAN VENEZUELALILAR ÇOK MUTLULAR"

Venezuela'nın ABD ile olan ortaklığı herkesin dahil olmak istediği ortaklık. Yapacaklarımız, Venezuela halkını bağımsız ve güvenli hale getirecek. ABD'de yaşayan Venezuelalılar çok mutlular. Çok çektiler. Diktatör Maduro kitlesel bir suç çetesinin lideriydi. Uyuşturucu trafiğini yönetiyordu. ABD'ye de uzanıyordu o trafik. Sayısız Amerakılının hayatını mal olan uyuşturucuları ülkemize taşıyordu. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Maduro Amerikan mahkemelerinde yargılanacak. Kendisi şu anda gemide. Miami Florida arasında bir yerde karar kılınacak yargılanması için. Mahkemede işledikleri suçların delilleri sunulacak. Ben zaten bunları gördüm. Hem korkunç hem de nefes kesici."

Ayrıntılar geliyor...

ABD tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ilk fotoğraf geldi
ABD basını duyurdu: "Trump, Maduro operasyonu için yeşil ışığı birkaç gün önce yaktı"
