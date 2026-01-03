Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD basını duyurdu: "Trump, Maduro operasyonu için yeşil ışığı birkaç gün önce yaktı"

ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'a hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası yeri tespit edilen Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi ülke dışına çıkarılarak, yargılanmak için ABD'ye götürüldü. ABD basınının yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump'ın Maduro'nun yakalanması kararını birkaç gün önce onayladığı ileri sürüldü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
saat ikonu 17:58

ABD merkezli haber kanalı CNN'e konuşan ABD'li yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarılmasına ilişkin iddialar öne sürdü.

Buna göre yetkililer, Trump'ın söz konusu karara birkaç gün önce onay verdiğini savunarak, Maduro'nun yerinin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından saptandığını dile getirdi.

Trump'ın 19 Kasım'da CIA'e, Venezuela'ya gizli askeri operasyon düzenleme yetkisine onay verdiği öne sürülmüştü.

ABD basını Maduro ve eşinin sürüklenerek odalarından çıkarıldığını belirtti.

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

