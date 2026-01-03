ABD basını duyurdu: "Trump, Maduro operasyonu için yeşil ışığı birkaç gün önce yaktı"

ABD merkezli haber kanalı CNN'e konuşan ABD'li yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarılmasına ilişkin iddialar öne sürdü.

Buna göre yetkililer, Trump'ın söz konusu karara birkaç gün önce onay verdiğini savunarak, Maduro'nun yerinin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından saptandığını dile getirdi.

Trump'ın 19 Kasım'da CIA'e, Venezuela'ya gizli askeri operasyon düzenleme yetkisine onay verdiği öne sürülmüştü.

ABD basını Maduro ve eşinin sürüklenerek odalarından çıkarıldığını belirtti.

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.