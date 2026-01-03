Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Trump bizzat duyurdu: "Maduro ve eşi yakalandı"

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. Trump ikilinin Venezuela sınırları dışına çıkarıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Venezuela'ya saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı.

Trump paylaşımında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını belirterek, "ABD, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı düzenleyerek Maduro ile eşini yakalamayı ve ülkeden çıkarmayı başardı. Bu operasyon ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirildi. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

Trump bizzat duyurdu: "Maduro ve eşi yakalandı"

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Trump, Türkiye saati ile 19.00'da Florida'daki Mar-a-Lago'da basın toplantısı düzenleneceğini aktardı.

ETİKETLER
#Dünya
