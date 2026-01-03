Menü Kapat
11°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kolombiya'dan Bayraktar adımı! İsrail İHA'ları çöpe gidiyor

Kolombiya Hava ve Uzay Kuvvetleri, insansız hava aracı (İHA) filosunu modernize etmeye başlıyor. İsrail yapımı Hermes 450 ve Hermes 900 İHA'ları devre dışı bırakmayı hedefleyen Kolombiya, Türk savunma şirketi Baykar ile temas kurdu.

Kolombiya'dan Bayraktar adımı! İsrail İHA'ları çöpe gidiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
saat ikonu 11:59

Ekvador merkezli El Universo gazetesine göre, Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın savunma alanında kritik bir karara imza atacağını okuyucularıyla paylaştı.

Habere göre Kolombiya Hava ve Uzay Kuvvetleri (FAC), devam eden modernizasyon süreci kapsamında insansız hava aracı (İHA) filosunda kapsamlı bir yenilenmeye hazırlanıyor.

FAC'ın, envanterinde bulunan İsrail menşeli Hermes 450 ve Hermes 900 model İHA'ları devre dışı bırakmayı gündeme aldığı ve bu kapsamda Türkiye merkezli savunma sanayi şirketi Baykar ile temas kurduğu belirtildi.

Kolombiya'dan Bayraktar adımı! İsrail İHA'ları çöpe gidiyor

KOLOMBİYA'NIN RADARINDA TB2 VE TB3 VAR

Kolombiya'nın, İHA filosunu Türk savunma sanayisinin öne çıkan platformlarından Bayraktar TB2 ve TB3 modelleriyle yenilemeyi hedeflediği ifade edildi.

El Universo'nun "Bu Güney Amerika ülkesi, insansız hava aracı filosunu Türkiye'de üretilen modellerle modernize etmeyi düşünüyor" başlığı altında okuyucularına sundu. Haberde Kolombiya Hava Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2'leri uzun süredir analiz ettiği ve resmi girişim için hazırlıkların başladığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail yapımı Hermes sistemlerinin yerini Bayraktar TB2 ve TB3 model İHA’ların almasının gündemde olduğu vurgulanarak, bu tercihin Kolombiya’nın savunma kapasitesinde önemli bir dönüşüme işaret ettiği kaydedildi.

#Dünya
#Dünya
