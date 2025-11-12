Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kolombiya'da FARC operasyonu! 25 ölü

Kolombiya güvenlik güçleri, Guaviare bölgesinde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) Genelkurmay Başkanlığı olarak gördüğü ve Ivan Mordisco'nun yönettiği Estado Mayor Centrale (EMC) üyelerini hedef alan bir operasyonla 25 EMC üyesini etkisiz hale getirdi. Operasyonda 23 tüfek, 3 havan, 62 el bombası, 59 binin üzerinde mermi ve 50 mayın ele geçirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 11:46

Cumhurbaşkanı 'nun asker ve polise verdiği talimatla ülkenin Guaviare yönetim bölgesine bağlı kırsal bölgede Estado Mayor Centrale () üyelerini hedef alan ortak bir operasyon yürütüldü.

Operasyonda silahlı 25 EMC üyesi etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerinden herhangi bir kayıp yaşanmadı.

Savunma Bakanı Pedro Sanchez, Guaviare bölgesinde gerçekleştirilen geniş çaplı askeri operasyonda, "Ivan Mordisco" adıyla bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği silahlı gruplara son yılların en büyük darbelerinden birinin vurulduğunu duyurdu.

Kolombiya'da FARC operasyonu! 25 ölü

Operasyonlar kapsamında 23 tüfek, 3 havan, 62 el bombası, 59 binin üzerinde farklı kalibrede mermi ile 50 mayının ele geçirildiğini belirten Sanchez, "Silahlı kuvvetlerimiz ve ulusal polisimiz, son yılların en kararlı operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Halkımıza ve güvenlik güçlerimize yöneltilen tehditlere güçlü bir cevap verildi." ifadelerini kullandı.

Sanchez, Guaviare bölgesinde faaliyet gösteren bu silahlı yapıların zorla yerinden etme, alıkoyma, adam kaçırma, gasp, eylemleri ve çocukların silah altına alınması gibi suçlardan sorumlu olduğunu belirtti.

Kolombiya'da FARC operasyonu! 25 ölü

FARC'IN SÖZDE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI: EMC

Ivan Mordisco'nun yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yasa dışı yollarla finansman sağlıyor.

FARC ile 53 yıl süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kolombiya kararını verdi! Pablo Escobar’ın arazisi kadınlara dağıtılıyor
Bomba imha uzmanı müdahale ederken infilak etti! Kolombiya'da motosikletli saldırı
ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#terör
#kolombiya
#gustavo petro
#silahlı gruplar
#Emc
#İvan Mordisco
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.