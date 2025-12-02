Meclis kararını verdi! Ekrem İmamoğlu'nun davası TRT'de yayınlanmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davalarına atıfta bulunarak, önemli bir çağrıda bulunmuştu: “Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır”.

"TAKDİR MECLİSİN"

Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, mevcut yasal durumu işaret ederek, “183. maddede görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis’imizin takdiridir” açıklamasını yapmıştı.

TRT ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Bu gelişmeler üzerine CHP, davaların TRT'den canlı yayımlanmasını öngören ve yaklaşık dokuz aydır Meclis Komisyonu'nda bekletilen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınması için bugün bir önerge sundu. Ancak bu önerge oy çokluğuyla reddedildi.