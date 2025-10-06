Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Kolombiya kararını verdi! Pablo Escobar’ın arazisi kadınlara dağıtılıyor

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait arazilerin bazılarını iç çatışmalarda zarar görmüş kadınlara tahsis edileceğini duyurdu. Kadınlara tahsis edilecek arazilerde tarımla uğraşmak ve ev kurmak gibi şartlar bulunuyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 12:11

Devlet Başkanı , devletin Ulusal Arazi Ajansı tarafından paylaşılan bir duyuruyu doğruladı. Petro, ülkede uzun yıllar süren iç çatışmalarda zarar görmüş kadınların 120 hektarlık araziyi ev kurmak ve tarımla uğraşmak üzere kiraladığını söyledi.

Ajans Başkanı Harman Felipe, bu kadınların 2017’de yerel yönetim tarafından bölgeden çıkarıldığını, ancak şimdi arazilerini geri aldıklarını belirtti.

Kolombiya kararını verdi! Pablo Escobar’ın arazisi kadınlara dağıtılıyor

ESCOBAR'IN ÜLKEYE KATTIĞI MİRAS

1980’lerde Forbes dergisi, Escobar’ın servetini 25 milyar dolar olarak tahmin ediyordu. Ülkenin kuzeybatısındaki Antoquia bölgesinde yer alan Escobar'ın ünlü çiftliği Hacienda Napoles, Escobar’ın ölümünden sonra devletin eline geçti.

Kolombiya yönetimi ise çiftliği bir tema parkına dönüştürdü. İçerisinde bir otel ve hayvanat bahçesi yer alıyor.

Ancak çiftliğin en tartışmalı mirası, Escobar’ın Afrika’dan yasa dışı yollarla getirdiği su aygırları (hipopotamlar) oldu. Escobar’ın 1993 yılında ölümünden sonra serbest kalan bu hayvanlar, yıllar içinde kontrolsüz şekilde çoğalarak bölgedeki ekosistemi tehdit eder hale geldi.

Su aygırlarının çevreye ve yerel halkın güvenliğine zarar vermesi endişeye yol açıyor. Ancak halkın bir kısmı bu hayvanlara duygusal bir bağ kurmuş durumda. 2009’da “Pepe” adındaki bir hipopotamın öldürülmesi sonrası başlayan protestolar, 2012’de hipopotam avının yasaklanmasına yol açmıştı.

