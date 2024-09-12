Pablo Escobar'ın su aygırları da artık insan hayatını tehdit ediyor! İdam kararı verildi

12 Eylül 2024 12:31 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 13:03

Uyuşturucu karteli Pablo Escobar'dan geriye kalan su aygırları artık insan hayatını tehlikeye atmaya başladı. Yetkililer, hayvanların kontrolden çıktıklarını, bu yüzden öldürüleceklerini açıkladı.

Uyuşturucu karteli Pablo Escobar'ın 1993 yılında Medellin'de ölmesinin ardından evinden kaçan su aygırları da artık sahipleri gibi insan hayatını tehdit ediyor. Yetkililer, hayvanların artık kontrolden çıktığını ve 200'e yakın hayvanın üremesini durdurmanın çok zor olduğunu, sayılarının bini aşacağından şüphe ettiklerini dile getirdi.

''3 AY İÇİNDE SU AYGIRLARINI İDAM EDİN!''

Kolombiya'nın başkenti Cundinamarca'daki İdari Mahkeme hakimleri, eyalet Çevre Bakanlığı'na hayvanların üç ay içinde idam edilmesini emretti.

Sürüyü azaltma yönündeki girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını belirten hakimler, sürünün artık insan hayatını tehlikeye atacak boyuta geldiğini söyledi.

''DURUM KONTROLDEN ÇIKTI''

Balıkçılara yönelik saldırılar olduğu belirtilirken, Çevre Hukuku Uzmanı Juan Pablo Sarmient, "İstilacı türlerle ne yapılacağına dair tartışma küresel bir sorun'' diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ancak su aygırlarının ülkedeki varlığının uzun zamandan beri devam etmesi nedeniyle artık bu durum daha fazla sürdürülemeyecek bir duruma gelmiştir.''

''Bu kararlar, istilacı türlerin yok edilmesi amacıyla alınmalı çünkü bunların çevre üzerindeki etkileri insanlar için risk oluşturuyor."

SU AYGIRLARI HER GÜN 20 KİLO ATIK ÜRETİYOR

Bilim insanları da bir su aygırının her gün 20 kiloya kadar atık ürettiğini fakat Kolombiya'daki hayvan türlerinin bundan beslenmediğini, bitki örtüsünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Öte yandan yaban hayatı koruma grupları ise toplu katliamları önlemek için ayıklama, kısırlaştırma çağrısında bulunuyorlar. Hatta bazıları sürünün toplanıp Meksika'ya gönderilmesi için kampanya da yürüttü.