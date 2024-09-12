Çifte casus ABD'yi karıştırdı: Eski CIA görevlisi sırları Çin'e sattı

12 Eylül 2024 10:50 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:24

ABD'de hem CIA'de hem de FBI'da çalışan bir Hong Kong'lunun Çin adına casusluk yaptığı ortaya çıktı. ABD sırlarını, Çin'e sattığını itiraf eden ABD vatandaşlığı da olan Alexander Yuk Ching Ma hapis cezasına çarptırıldı.

Hong Kong'da doğup ABD'de yaşamaya başlayan, vatandaşlık da alan Alexander Yuk Ching Ma, hem CIA'de hem de FBI'da çalıştı. 1982-1989 yılları arasında CIA'de çalışan ardından kariyerinin ilerleyen dönemlerinde de FBI'a çalışan Ma'nın Çin adına da casusluk yaptığı ortaya çıktı.

ÇİFTE CASUSA 10 YIL HAPİS CEZASI

Şimdilerde 71 yaşında olan Ching Ma, ABD sırlarını Çin'e sattığını itiraf etti ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD hükümetinin avukatları, yapılan ceza duruşmasında mahkemeye, sanığın işbirlikçi davrandığını belirtti.

ABD SIRLARINI ÇİN'E 50 BİN DOLARA SATTI

Yetkililer, Ching Ma'nın Şanghay Devlet Güvenlik Bürosu'na bilgi sağlamak için CIA ajanı olan bir akrabasıyla işbirliği yaptığını açıkladı. Federal savcılar, Hong Kong'daki bir toplantının videoya kaydedildiğini ve Ma'nın paylaştığı sırlar karşılığında 50 bin dolar nakit ödeme aldığını ifade etti.

YALAN MAKİNESİ TESTİNE GİRECEK

Yalan makinesi testine gireceği belirtilen Ching Ma'nın 2004 yılında Hawaii'de yaşarken FBI'ın Honolulu ofisinde sözleşmeli dilbilimci olarak işe başladığı belirtildi.

DİĞER CASUSLARA MESAJ

FBI Honolulu Özel Ajanı Steven Merrill konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aynısını yapmayı düşünen herkese de bir mesaj olsun. Ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar uzun sürerse sürsün, mutlaka adalete teslim edileceksiniz.''